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Ингредиенты краски для волос могут представлять опасность для зрения

JAMA: составляющие красок для волос могут быть опасны для зрения
1:33
Здоровье

Французские учёные из Больницы имени Эдуарда Эррио выяснили, что использование краски для волос, содержащей парафенилендиамин, привело к временной слепоте у 61-летней женщины. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.

JAMA: составляющие красок для волос могут быть опасны для зрения
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

В статье описывается случай ретинопатии, вызванной применением краски для волос. После домашнего окрашивания волос женщина через несколько дней заметила значительное ухудшение зрения и обратилась за медицинской помощью.

Ретинопатия представляет собой повреждение кровеносных сосудов сетчатки глаза, что может привести к дистрофическим изменениям, атрофии зрительного нерва и, в конечном счёте, к необратимой слепоте.

Учёные установили, что виновником потери зрения стал парафенилендиамин — компонент, часто используемый в красках для волос, особенно в тёмных оттенках. Этот химикат является ароматической аминой и может вызывать аллергические реакции.

По информации учёных, зрение женщины восстановилось через четыре месяца после лечения. Предполагается, что парафенилендиамин мог проникнуть в кровь через микроповреждения кожи головы, что привело к нарушению в процессах, необходимых для поддержания здоровья глазных клеток. Такие случаи являются очень редкими и обычно связаны с неправильным использованием краски для волос или несоблюдением инструкций по её применению.

Уточнения

Сетча́тка (лат. retína) — внутренняя оболочка глаза, являющаяся периферическим отделом зрительного анализатора; содержит фоторецепторные клетки, обеспечивающие восприятие и преобразование электромагнитного излучения видимой части спектра в нервные импульсы, а также обеспечивает их первичную обработку.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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