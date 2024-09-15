Иммунолог: в России после пика коронавируса последует волна гриппа

В России наблюдается увеличение числа случаев заболевания COVID-19, которое, по прогнозам, начнёт уменьшаться не ранее конца сентября или начала октября. Сразу после этого ожидается начало сезона гриппа, как сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН.
Всплеск заболеваемости коронавирусом был замечен уже в августе, и, по словам врача, текущая волна продлится до конца сентября.
"Но там нас будет поджидать волна гриппа. Маски имеет смысл носить всегда, когда вы болеете, чтобы не распространять вирус в общественных местах и на работе", — добавил специалист.
Люди с хроническими заболеваниями и те, кто входит в группы риска, особенно подвержены риску тяжелого течения как COVID-19, так и гриппа. Владимир Болибок подчеркнул важность строгого соблюдения профилактических мер, включая ношение масок, и рекомендовал вакцинацию для защиты от этих заболеваний.
Симптомы COVID-19 в настоящее время могут быть похожи на симптомы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но могут привести к серьезным осложнениям. Поэтому вирусолог советует при любых признаках вирусной инфекции рассматривать возможность коронавируса и проводить тестирование.
COVID-19 (аббр. от англ. COronaVIrus Disease 2019 — коронави́русная инфе́кция 2019 года, рус. кови́д), ранее коронавирусная инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
Несмотря на то, что кроты в основном безвредны, иногда они могут создавать множество проблем для садоводов. Эти крошечные животные могут создать множество туннелей в вашем саду и повредить корни растений, поэтому лучше отпугнуть их.