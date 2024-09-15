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Как семена чиа могут навредить здоровью

CRFS: семена чиа могут вызвать аллергию и проблемы с пищеварением
1:46
Здоровье

Семена чиа могут быть полезны для профилактики многих заболеваний, но их следует употреблять с осторожностью, особенно если у человека есть проблемы с пищеварением, и учитывать возможность аллергических реакций. Такие выводы были сделаны в исследовании, опубликованном в Journal of Current Research in Food Science (CRFS).

CRFS: семена чиа могут вызвать аллергию и проблемы с пищеварением
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch, CC BY-SA 3.0

Семена чиа, известные также как испанский шалфей (Salvia hispanica), представляют собой мелкие зёрнышки овальной формы, имеющие различные оттенки от коричневого до белого и серого, и напоминают семена льна. В последнее время они стали популярным элементом здорового питания. Учёные провели мета-анализ существующих исследований, чтобы определить основные плюсы и минусы их использования.

Исследование выявило, что семена чиа обладают способностью стабилизировать уровень сахара в крови благодаря высокому содержанию клетчатки, что замедляет процесс усвоения углеводов. Это делает их особенно полезными для людей с диабетом или теми, кто подвержен резким скачкам уровня сахара в крови. Кроме того, семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, которые важны для сердечного здоровья и регулирования уровня холестерина.

Однако, несмотря на их полезные свойства, семена чиа следует включать в диету с вниманием к возможным побочным эффектам. Переизбыток семян чиа может привести к аллергии, дискомфорту в желудке, метеоризму и вздутию. Также следует помнить, что семена чиа могут влиять на действие некоторых медикаментов, таких как препараты для лечения диабета, гипертонии и антикоагулянты.

Уточнения

Антикоагуля́нты (от лат. anti- — «прóтиво-» и coagulans (род. п. coagulantis) — «вызывающий свёртывание») — химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность коагуляционного гемостаза (свёртывающей системы крови) и препятствующие образованию тромбов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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