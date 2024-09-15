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Раскрыт неочевидный способ улучшения здоровья глаз

The Sun: смех - эффективное лекарство против синдром сухого глаза
1:03
Здоровье

В Китае учёные пришли к выводу, что смех может служить эффективным средством для борьбы с синдромом сухого глаза, о чем сообщило издание The Sun, ссылаясь на проведённые научные исследования.

The Sun: смех - эффективное лекарство против синдром сухого глаза
Фото: Openverse by Rusty 2. 0, CC BY 2.0

В рамках эксперимента учёные выяснили, что у пациентов с синдромом сухого глаза смех оказался столь же полезен, как и традиционное лечение глазными каплями. В исследовании участвовали две группы: одна группа имитировала смех, пока он не становился искренним, продолжая этот процесс в течение пяти минут, в то время как другая группа применяла обычные глазные капли.

По истечении восьми недель обе группы сообщили о схожем улучшении состояния глаз. Специалисты указали, что смех активирует нервную систему, что приводит к увеличению производства слёзной жидкости. Было отмечено, что положительный эффект от обоих методов лечения длился несколько недель после завершения эксперимента.

Уточнения

Сухой кератоконъюнктивит (лат. keratoconjunctivitis sicca, KCS, «сухость (воспаление) роговой оболочки и конъюнктивы»), также называемый синдромом сухого глаза (англ. dry eye syndrome, DES) или сухим кератитом, представляет собой глазное заболевание, вызываемое сухостью глаз, которая, в свою очередь, вызывается либо пониженной выработкой слёз, либо повышенным испарением слезы. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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