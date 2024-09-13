Каким образом работа в в открытом пространстве влияет на здоровье

Врач-психотерапевт: работа в открытом пространстве может вызвать головные боли

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Работа в опенспейсе, сопровождаемая постоянным мерцанием мониторов и шумом, приводит к напряжению и усталости, рассказала в интервью для РИАМО врач-психотерапевт из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По её словам, человек может стать раздражительным, менее терпимым, а также могут возникнуть головные боли.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, CC BY-SA 3.0

Врач предложила методы, позволяющие сохранить спокойное эмоциональное состояние.

"Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно", — поделилась Ирина Крашкина.

Она также рекомендовала в выходные дни стараться порадовать себя, уделяя внимание собственным желаниям.