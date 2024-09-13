Каким образом работа в в открытом пространстве влияет на здоровье

Работа в опенспейсе, сопровождаемая постоянным мерцанием мониторов и шумом, приводит к напряжению и усталости, рассказала в интервью для РИАМО врач-психотерапевт из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По её словам, человек может стать раздражительным, менее терпимым, а также могут возникнуть головные боли.
Врач предложила методы, позволяющие сохранить спокойное эмоциональное состояние.
"Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно", — поделилась Ирина Крашкина.
Она также рекомендовала в выходные дни стараться порадовать себя, уделяя внимание собственным желаниям.
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