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Каким образом работа в в открытом пространстве влияет на здоровье

Врач-психотерапевт: работа в открытом пространстве может вызвать головные боли
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Здоровье

Работа в опенспейсе, сопровождаемая постоянным мерцанием мониторов и шумом, приводит к напряжению и усталости, рассказала в интервью для РИАМО врач-психотерапевт из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По её словам, человек может стать раздражительным, менее терпимым, а также могут возникнуть головные боли.

Врач-психотерапевт: работа в открытом пространстве может вызвать головные боли
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial, CC BY-SA 3.0

Врач предложила методы, позволяющие сохранить спокойное эмоциональное состояние.

"Можно <…> делать небольшие паузы в работе каждый час-два, также можно попробовать поменять ритм дыхания, вдвое дольше делая выдох, и сфокусироваться на дыхании животом. Или в течение нескольких секунд организовать поочередное напряжение мышц снизу — от стоп — вверх по телу до головы, а потом обратно", — поделилась Ирина Крашкина.

Она также рекомендовала в выходные дни стараться порадовать себя, уделяя внимание собственным желаниям.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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