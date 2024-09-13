Врач раскрыла, на чём полезнее варить каши

Каша, приготовленная на воде, содержит меньше калорий, чем на молоке, сообщила врач-гастроэнтеролог Елена Якушева в интервью для сайта aif.ru. По её словам, такой вариант идеально подходит для тех, кто контролирует калорийность своего рациона.
При варке каши на воде можно ощутить улучшение пищеварения и лёгкость, как объяснила специалист. Это особенно полезно для людей, испытывающих тяжесть в желудочно-кишечном тракте по утрам, а также для тех, кто не переносит насыщенную пищу на завтрак.
Врач также отметила, что каша на молоке имеет свои преимущества. В молоке присутствуют полезные витамины и минералы, включая кальций, который важен для здоровья зубов и костей. Кроме того, такой завтрак обладает насыщенным вкусом. В каше на молоке содержится много витаминов D и B12, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему и иммунитет, дополнительно отметила Елена Якушева.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
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