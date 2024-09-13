Онколог раскрыл напиток, провоцирующий рак языка

Врач-онколог: горячая пища и чай могут спровоцировать рак языка

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Употребление горячей пищи и чая может способствовать развитию рака языка, сообщил в интервью NEWS. ru старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Кроме этого, по его словам, основными факторами возникновения злокачественных опухолей на языке являются курение, частые ожоги и травмы этого органа.

Фото: freepik.com by 8photo, PDM

"Основные причины рака языка — это курение, употребление горячей пищи и чая. Так что миф, что от ожогов можно заработать рак, — вовсе не миф. Язык повреждается часто, так как люди прикусывают его, обжигают, протезы натирают, и для диагностики достаточно сложно, так как слизистая языка постоянно меняется", — объяснил Евгений Черемушкин.

Врач подчеркнул, что часто на языке появляются вирусные поражения в виде папиллом, которые внешне похожи на опухоли. По его словам, такими поражениями способствуют дисбактериоз и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, как отметил онколог, рак языка сложно поддается лечению, поэтому при первых признаках необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

По словам специалиста, внешними признаками рака языка могут быть язвы или образовавшиеся бугорки, которые человек может заметить самостоятельно при осмотре в зеркале. Остальные симптомы требуют консультации специалистов, как заключил врач.

Уточнения

Дисбактерио́з (от др.-греч. δυσ- — приставка, означающая нарушение чего-то + «бактерии» + окончание -оз (невоспалительное заболевание, связанное с количественными/качественными изменениями)) — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри него.

