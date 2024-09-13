Перечислены провокаторы мигрени, от которых возможно избавиться

Врач-невролог: шоколад и цитрусовые вызывают мигрень

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От мигрени страдают до 21% россиян, при этом женщины подвержены ей чаще, чем мужчины. Обычно данное заболевание развивается до 20 лет и является самостоятельной болезнью, а не проявлением другой проблемы. Однако с возрастом приступы у многих начинают уменьшаться.

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Разумеется, обращение к специалистам остаётся важным, но люди также могут самостоятельно устранить некоторые провоцирующие факторы мигрени. Об этом в интервью kp.ru рассказала Елена Баранова, заведующая отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России.

"Это заболевание связано с особенностями работы головного мозга у людей, подверженных мигреням. Они более чувствительны к гормональным перестройкам организма, изменениям погодных условий, стрессам, нарушению сна (причём как в сторону недостатка сна, так и его переизбытка)", — уточнила специалист.

По словам невролога, опасными триггерами мигрени являются определённые продукты питания, такие как шоколад, цитрусовые, копчёные и консервированные изделия. Кроме того, алкоголь тоже представляет угрозу. Эксперт добавила, что регулирование их потребления поможет снизить вероятность возникновения приступов мигрени.