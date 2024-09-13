Кардиолог рассказала, сколько можно выпивать чашек кофе в день

Кардиолог Маршинцева: здоровому человеку допустимо выпивать до 5 чашек кофе в день

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Юлия Маршинцева утверждает, что для здорового человека безопасным считается потребление до 5 чашек чёрного кофе в день. Однако это количество допустимо только при условии, что человек чувствует себя хорошо и не имеет медицинских противопоказаний.

Фото: Flickr by Zacharias Korsalka, PDM

Маршинцева в разговоре с изданием Петербург2 уточнила, что миф о вредном воздействии кофе на сердце уже давно развенчан. Более того, употребление чистого черного кофе может способствовать снижению уровня холестерина в крови, уменьшению риска диабета и некоторых видов рака.

Важно отметить, что оптимальная дозировка кофе индивидуальна и зависит от особенностей каждого человека. Например, людям с определёнными заболеваниями или высокой чувствительностью к кофеину, возможно, потребуется уменьшить количество потребляемого кофе.

Врач подчеркнула, что речь идёт именно о чистом чёрном кофе без добавок — сахара, сливок или молока. Специалист посоветовала прислушиваться к себе и индивидуально определять свою оптимальную дневную норму кофе.

Уточнения

Чёрный ко́фе:



Чёрный кофе — кофе без добавления молока, сливок или сахара.

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

