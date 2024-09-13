Кардиолог рассказала, сколько можно выпивать чашек кофе в день

Кардиолог Юлия Маршинцева утверждает, что для здорового человека безопасным считается потребление до 5 чашек чёрного кофе в день. Однако это количество допустимо только при условии, что человек чувствует себя хорошо и не имеет медицинских противопоказаний.
Маршинцева в разговоре с изданием Петербург2 уточнила, что миф о вредном воздействии кофе на сердце уже давно развенчан. Более того, употребление чистого черного кофе может способствовать снижению уровня холестерина в крови, уменьшению риска диабета и некоторых видов рака.
Важно отметить, что оптимальная дозировка кофе индивидуальна и зависит от особенностей каждого человека. Например, людям с определёнными заболеваниями или высокой чувствительностью к кофеину, возможно, потребуется уменьшить количество потребляемого кофе.
Врач подчеркнула, что речь идёт именно о чистом чёрном кофе без добавок — сахара, сливок или молока. Специалист посоветовала прислушиваться к себе и индивидуально определять свою оптимальную дневную норму кофе.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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