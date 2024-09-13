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Кардиолог назвала признаки инфаркта, маскирующиеся под гастрит

Врач-кардиолог: на инфаркт могут указывать тошнота и боль в желудке
1:30
Здоровье

Инфаркт миокарда — это опасное заболевание, которое может проявляться симптомами, схожими с менее серьёзными состояниями. Не всегда его признаки включают острую боль в груди или учащённое сердцебиение. Иногда инфаркт может выражаться в виде тошноты, боли в животе или в области между лопаток, заявила кардиолог Ольга Перфильева, как сообщает Газета.Ru.

Врач-кардиолог: на инфаркт могут указывать тошнота и боль в желудке
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

"Среди атипичных форм чаще всего встречается абдоминальная (брюшная). При ней поражается диафрагмальная часть сердца и, как правило, правая коронарная артерия. В этом случае человек может жаловаться на тошноту, рвоту, болезненные ощущения в правом подреберье, боль в области желудка. Начало чаще внезапное, поэтому пациент обращается к гастроэнтерологу", — поделилась специалист.

При церебральной форме инфаркта могут наблюдаться головокружение, потеря сознания и усиленное потоотделение. Из-за боли в спине и обхватывающей боли в грудной клетке люди часто ошибочно обращаются к неврологу, предполагая наличие остеохондроза.

Астматическая форма инфаркта может сопровождаться головокружением, повышенной потливостью и усиливающейся одышкой, что имитирует симптомы бронхиальной астмы. Врач рекомендует при появлении таких симптомов хотя бы сделать ЭКГ или ЭХО-КГ для исключения инфаркта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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