Стоматолог назвала пять признаков возрастной улыбки

Стоматолог Кузьменкова рассказала, как предотвратить возрастные изменения зубов

Сохранение здоровья зубов и десен — это ключ к поддержанию молодости и привлекательности лица. Возрастные изменения неизбежны, но их можно эффективно предотвратить и замедлить.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, PDM

Вот основные моменты и рекомендации, представленные стоматологом Лилией Кузьменковой, которую цитирует сайт aif.ru.

Изменение цвета эмали: Ежедневная гигиена полости рта, отказ от курения и регулярные профессиональные чистки. Современные методы отбеливания и установка виниров помогут вернуть зубам белизну и естественный блеск. Неправильный прикус: Раннее лечение патологического прикуса с помощью брекетов или кап, улучшает не только эстетику, но и общее здоровье. Ортодонтическое лечение помогает предотвратить преждевременное старение лица и даже сохранить ясность ума. Укорочение зубов и потеря высоты зубного ряда: Правильная гигиена и своевременное восстановление эмали и формы зубов. Виниры могут эффективно восстановить первоначальную анатомическую форму зубов и улучшить внешний вид улыбки. Потеря зубов: Незамедлительное протезирование утраченных зубов с помощью современных имплантов и мостов. Это предотвращает смещение соседних зубов, деформацию прикуса и сохраняет пропорции лица. Пародонтит: Регулярная гигиена полости рта и визиты к стоматологу для профилактики и раннего выявления заболевания. При первых признаках пародонтита — профессиональное лечение для укрепления десен и предотвращения дистрофических изменений.

Эти рекомендации подчеркивают важность регулярного ухода за полостью рта и посещения стоматолога. Современные стоматологические технологии предоставляют широкие возможности для лечения и профилактики возрастных изменений, что позволяет сохранить здоровье и эстетику зубов на долгое время. Сохранение здоровой и красивой улыбки — это не только вопрос красоты, но и важный аспект общего здоровья и качества жизни.

Уточнения

Зу́бы:



Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке). Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

