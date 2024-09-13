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Стоматолог назвала пять признаков возрастной улыбки

Стоматолог Кузьменкова рассказала, как предотвратить возрастные изменения зубов
Здоровье

Сохранение здоровья зубов и десен — это ключ к поддержанию молодости и привлекательности лица. Возрастные изменения неизбежны, но их можно эффективно предотвратить и замедлить.

Стоматолог Кузьменкова рассказала, как предотвратить возрастные изменения зубов
Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, PDM

Вот основные моменты и рекомендации, представленные стоматологом Лилией Кузьменковой, которую цитирует сайт aif.ru.

  1. Изменение цвета эмали: Ежедневная гигиена полости рта, отказ от курения и регулярные профессиональные чистки. Современные методы отбеливания и установка виниров помогут вернуть зубам белизну и естественный блеск.
  2. Неправильный прикус: Раннее лечение патологического прикуса с помощью брекетов или кап, улучшает не только эстетику, но и общее здоровье. Ортодонтическое лечение помогает предотвратить преждевременное старение лица и даже сохранить ясность ума.
  3. Укорочение зубов и потеря высоты зубного ряда: Правильная гигиена и своевременное восстановление эмали и формы зубов. Виниры могут эффективно восстановить первоначальную анатомическую форму зубов и улучшить внешний вид улыбки.
  4. Потеря зубов: Незамедлительное протезирование утраченных зубов с помощью современных имплантов и мостов. Это предотвращает смещение соседних зубов, деформацию прикуса и сохраняет пропорции лица.
  5. Пародонтит: Регулярная гигиена полости рта и визиты к стоматологу для профилактики и раннего выявления заболевания. При первых признаках пародонтита — профессиональное лечение для укрепления десен и предотвращения дистрофических изменений.

Эти рекомендации подчеркивают важность регулярного ухода за полостью рта и посещения стоматолога. Современные стоматологические технологии предоставляют широкие возможности для лечения и профилактики возрастных изменений, что позволяет сохранить здоровье и эстетику зубов на долгое время. Сохранение здоровой и красивой улыбки — это не только вопрос красоты, но и важный аспект общего здоровья и качества жизни.

Уточнения

Зу́бы:

  • Зуб (биология) — костное образование у животных, во множестве расположенное в ротовой полости большинства позвоночных (у некоторых рыб зубы есть и в глотке).
    • Зубы человека — костные образования у человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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