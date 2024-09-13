Перечислены продукты, которые окрашивают наши зубы

Стоматолог: продукты, пачкающие белую рубашку, окрашивают зубы

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Виктория Книсс перечислила продукты, которые могут изменить цвет зубов, и рекомендовала частично или полностью исключить их из диеты, сообщает Газета.Ru.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, PDM

"Общее правило таково: что пачкает белую рубашку, то окрашивает и ваши зубы. Чем кислее продукт, тем больше страдает эмаль", — уточнила специалист.

Первыми в списке идут напитки с высоким содержанием кислоты, включая все виды соков, красное и белое вино, а также газированные напитки. Чёрный и красный чаи способны окрасить зубную эмаль в тёмные тона из-за присутствия танинов. После их употребления рекомендуется прополоскать рот или выпить воды. Это же относится и к кофе.

Хотя ягоды такие как малина, черника, ежевика и вишня полезны для здоровья, они также могут повлиять на цвет зубной эмали. В этот же список входит свекла. Также на внешний вид зубов могут негативно воздействовать специи вроде куркумы, шафрана, карри и бальзамический уксус.

Для предотвращения изменения цвета зубов рекомендуется после каждого приёма пищи использовать жевательную резинку без сахара, менять зубную щетку каждые два-три месяца и чистить зубы минимум дважды в день, используя зубную нить и ёршики. Врач также советует посещать стоматолога минимум два раза в год для проверки состояния полости рта.

Уточнения

Тани́ны или танни́ны (от фр. tanins) — группа фенольных соединений растительного происхождения, содержащих большое количество групп −OH. Танины обладают дубильными свойствами и характерным вяжущим вкусом.



Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.

