Врач назвал алкогольный напиток, который приводит к раку половых органов

Хирург Умнов: злоупотребление водкой может привести к раку половых органов

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Россиянам раскрыли широко распространённый и легко приобретаемый напиток в любом магазине, способный вызвать рак половых органов у женщин и мужчин. Этот напиток — водка, сообщил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов на NEWS.ru.

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По утверждению специалиста, наиболее характерный русский алкогольный напиток повреждает все ткани и органы организма. Вследствие этого люди, злоупотребляющие водкой, редко достигают возраста 50 лет. При этом заболевание затрагивает всех без исключения.

"Водка разрушает мозг, печень, почки, поджелудочную. Кроме того, она провоцирует рак половых органов из-за вызываемых алкоголизмом гормональных сбоев", — пояснил Александр Умнов.

Хирург отметила, что водка представляет собой мощное канцерогенное вещество. Этиловый спирт, содержащийся в ней, вызывает мутации во всех органах и тканях, с которыми контактирует. Особую уязвимость имеют поджелудочная железа, желудок, пищевод и печень.

Уточнения

Канцероге́н (от лат. cancer — рак и др.-греч. γεννάω — рождаю) — факторы окружающей среды, воздействие которых на организм человека или животного повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

