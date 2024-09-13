Кардиолог рассказала, чем паническая атака отличается от сердечного приступа

Кардиолог Маршинцева: паническую атаку часто принимают за сердечный приступ

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто паническую атаку путают с сердечным приступом, однако между этими состояниями существуют четкие отличия. Об этом рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap, PDM

По её словам, панические атаки обычно возникают после пережитого стресса или длительного напряжения. При этом учащаются пульс и дыхание, могут возникать боли в сердце, головные боли и страх смерти. Люди часто жалуются на нехватку воздуха и стремятся сделать глубокий вдох. Однако, по словам кардиолога, это состояние, как правило, не несёт угрозы жизни.

Как сообщает Москва 24, панические атаки нередко случаются в замкнутых или плохо проветриваемых помещениях из-за дефицита кислорода, что может заставить людей ошибочно предположить, что у них сердечный приступ. Однако, как отметила Маршинцева, эти состояния имеют свои характерные отличия.

При сердечном приступе обычно ощущается сильная давящая боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку и нижнюю челюсть. На ЭКГ в этом случае будут заметны ишемические изменения. В то время как при панической атаке ЭКГ будет нормальной, за исключением учащённого пульса.

Для успокоения при повышенной тревожности кардиолог рекомендовала попытаться отвлечься.

"Говорим себе: "Тихо, спокойно". Пробуем поглубже подышать, подумать о чем-то приятном. Если рядом есть знакомый, надо разговаривать, переключиться на веселую тему. Как правило, через несколько минут приступ купируется", — объяснила Маршинцева.

Чтобы полностью избавиться от панических атак, необходимо обратиться к психиатру, который назначит подходящие препараты. Эти состояния могут значительно усложнить повседневную жизнь, так как могут проявиться в любой момент — дома, в магазине или в метро. Поэтому важно своевременно заняться лечением, заключила Маршинцева.

Уточнения

Пани́ческая ата́ка — внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота).

Панические атаки не смертельны и не могут привести к опасным для жизни заболеваниям.



Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы.

