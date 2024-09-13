Кардиолог рассказала, чем паническая атака отличается от сердечного приступа

Часто паническую атаку путают с сердечным приступом, однако между этими состояниями существуют четкие отличия. Об этом рассказала кардиолог Юлия Маршинцева.
По её словам, панические атаки обычно возникают после пережитого стресса или длительного напряжения. При этом учащаются пульс и дыхание, могут возникать боли в сердце, головные боли и страх смерти. Люди часто жалуются на нехватку воздуха и стремятся сделать глубокий вдох. Однако, по словам кардиолога, это состояние, как правило, не несёт угрозы жизни.
Как сообщает Москва 24, панические атаки нередко случаются в замкнутых или плохо проветриваемых помещениях из-за дефицита кислорода, что может заставить людей ошибочно предположить, что у них сердечный приступ. Однако, как отметила Маршинцева, эти состояния имеют свои характерные отличия.
При сердечном приступе обычно ощущается сильная давящая боль за грудиной, которая может иррадиировать в левую руку и нижнюю челюсть. На ЭКГ в этом случае будут заметны ишемические изменения. В то время как при панической атаке ЭКГ будет нормальной, за исключением учащённого пульса.
Для успокоения при повышенной тревожности кардиолог рекомендовала попытаться отвлечься.
"Говорим себе: "Тихо, спокойно". Пробуем поглубже подышать, подумать о чем-то приятном. Если рядом есть знакомый, надо разговаривать, переключиться на веселую тему. Как правило, через несколько минут приступ купируется", — объяснила Маршинцева.
Чтобы полностью избавиться от панических атак, необходимо обратиться к психиатру, который назначит подходящие препараты. Эти состояния могут значительно усложнить повседневную жизнь, так как могут проявиться в любой момент — дома, в магазине или в метро. Поэтому важно своевременно заняться лечением, заключила Маршинцева.
Пани́ческая ата́ка — внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота).
Панические атаки не смертельны и не могут привести к опасным для жизни заболеваниям.
Инфа́ркт миока́рда (серде́чный при́ступ) возникает из-за полной или частичной окклюзии артерии, питающей сердце. Нарушение поступления крови к сердцу может привести к серьёзному повреждению или гибели сердечной мышцы.
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