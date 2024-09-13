Не суйте эпилептику ложку в рот — не расплатитесь: опровергнуты живучие мифы о первой помощи

Если человек потерял сознание — уложите его на бок, посоветовала врач

4:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой помощи. Накануне знаменательной даты Pravda.Ru попросила врача-терапевта, иммунолога Ирину Ярцеву оценить бытующие в народе способы доврачебной помощи — такие как фиксация языка иголкой или причинение сильной боли потерявшему сознание человеку.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым by КФУ им. В. И. Вернадского, PDM

"Это всё старые рекомендации. Благо, уже в этом всё давно продвинулось. За рубежом и в России всех медиков или всех желающих пройти курсы первой помощи давно уже, последние лет 15 точно, обучают совершенно другим действиям", — объяснила она.

На самом деле, эти "лайфхаки" не на пустом месте возникли. Запав, язык действительно может перекрыть дыхательные пути. "Но для этого нужно всего лишь создать человеку положение на боку. То есть правильное положение: сгибается рука человека, кладётся ему под голову, сгибается нога человека, и он поворачивается налево, направо, на любой бок. Всё, в таком положении язык никуда не западает", — посоветовала врач.

Не нужно наступать на палец, чтобы вернуть пострадавшего в сознание. "Для этого достаточно сжать плотно мочку уха или по щекам побить, можно слегка встряхнуть за плечи. Слегка, пожалуйста, слегка! — призвала она. — На мочку уха нажать — не там, где серёжка, а рядом. Этого вполне достаточно, чтобы создать какой-то либо болевой синдром, либо такой фактор, на который человек отреагирует".

"Если это приступ эпилепсии, человека трясёт, пожалуйста, ничего не надо прокалывать, ни в коем случае не вставляйте ни ложки, ни вилки. То же самое — а то поломанные зубы человеку вы потом будете оплачивать? Прикусит он себе язык — это не страшно, но на боку он у него свисает вперёд. Прикусить язык лучше, чем сломать зубы. Поверьте мне, язык в конце концов можно и пришить, и зашить. А зубы починить потом будет стоить целое состояние человеку", — заметила собеседница издания.

Мертвецки пьяных тоже надо поворачивать набок, добавила она. "Если сейчас у вашего соседа или у кого-то, вы видите, что человек в алкогольном опьянении падает, его рвёт — точно так же просто поверните его на бок, чтобы он не захлебнулся этими рвотными массами. Потому что, к сожалению, такие смерти среди алкоголиков частые. Был в совершенно бессознательном алкогольном опьянении. Настолько интоксикация сильная, что его начало рвать. И этим же и задохнулся и захлебнулся. Всё", — объяснила эксперт.

Ещё один миф, который она опровергла, касается пострадавших в ДТП — якобы их нельзя перемещать с места происшествия, чтобы не усугубить повреждения. "Всё равно человека желательно аккуратно перенести в более безопасное место. И желательно не на холодную землю, а на что-то мягкое положить, удобное — на куртку или что-то. А то есть такое: а, ни в коем случае, не берите, не трогайте. Нет, трогать можно", — уточнила Ярцева.

Широко распространено очень опасное заблуждение о помощи поперхнувшемуся человеку. "Если человек подавился, надо похлопать по спине. Ни в коем случае! Если вы понимаете, что перед вами человек, который ел, и вдруг он начинает вставать, руками что-то показывать. И он не может произнести ни звука, ни малейшего звука, значит, в этот момент у него действительно в дыхательные пути попал большой кусок еды. Не надо его хлопать. Есть тоже определенный метод, который всегда на курсах дают. Человека со стороны спины нужно обнять и в районе живота, солнечного сплетения, кулачком резкое сжатие сделать к себе. Таким образом, оставшийся воздух в лёгких вытолкнет наружу этот кусочек пищи, — сказала врач. — У детей маленьких ещё проще. Маленьким детям просто резко на животик, под солнечное сплетение рукой давишь. Он лежит или стоит, под животик ему, хоп, нажали — у него это выскакивает, ягодка или пуговичка, или что-то, из дыхательных путей".

Во всех случаях, прежде чем предпринять какие-то действия, следует правильно оценить ситуацию, подчеркнула доктор. И самое главное — взять себя в руки, чтобы, дозвонившись в скорую, сообщить максимально точную и подробную информацию.

Уточнения

Пе́рвая по́мощь — комплекс мероприятий, выполняемых при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимаемые до прибытия медика или до помещения больного в медицинское учреждение.

