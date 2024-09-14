Врач разъяснила, как различить вирусный и бактериальный конъюнктивит

Офтальмолог предупредила о недопустимости контактных линз при конъюнктивите

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Зрение

Вирусный и бактериальный конъюнктивиты клинически очень схожи: покраснение глаз, слезотечение, отделяемое из глаз, зуд, жжение, чувство инородного тела. Офтальмолог Татьяна Анфалова рассказала, как их отличить.

Фото: Wikimedia Commons by Microrao, CC BY-SA 4.0

Различать этиологию конъюнктивита важно для выбора правильного лечения, объяснила она.

Вирусный конъюнктивит чаще двусторонний, с отёком век и наличием фолликул (полые пузырьки) на слизистой. Также характерно слизистое белое или прозрачное отделяемое из глаз. Он очень заразный, передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании, разговоре. Часто сопровождается признаками ОРВИ: насморк, боль в горле, температура, увеличение лимфатических узлов.

Бактериальный конъюнктивит обычно начинается с одной стороны, а уже спустя два-три дня может присоединиться второй глаз. Главный отличительный признак — это слипание век и обильное жёлто-белое отделяемое. Может передаваться контактным путём — через предметы быта, прикосновения.

Бактериальный конъюнктивит лечат местными антибактериальными средствами — мазями, каплями, хотя он может пройти самостоятельно.

Вирусный лечить нечем — он проходит сам. Для снятия неприятных симптомов помогут прохладные компрессы на закрытые веки и частое использование увлажняющих капель.

Но к нему может присоединиться бактериальная инфекция. Поэтому очень важна гигиена: мытьё рук с мылом, обработка век от отделяемого, использование индивидуального полотенца, подушки и всего, к чему прикасается лицо.

На период заболевания любым конъюнктивитом следует отказаться от косметики и контактных линз, призвала врач.

"Очный приём у офтальмолога обязателен при любом покраснении глаз!" — заключила она.

Уточнения

Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза - (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).

Бывает при аллергии, занесении в глаза грязи.

