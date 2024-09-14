Врач разъяснила, как различить вирусный и бактериальный конъюнктивит

Вирусный и бактериальный конъюнктивиты клинически очень схожи: покраснение глаз, слезотечение, отделяемое из глаз, зуд, жжение, чувство инородного тела. Офтальмолог Татьяна Анфалова рассказала, как их отличить.
Различать этиологию конъюнктивита важно для выбора правильного лечения, объяснила она.
Вирусный конъюнктивит чаще двусторонний, с отёком век и наличием фолликул (полые пузырьки) на слизистой. Также характерно слизистое белое или прозрачное отделяемое из глаз. Он очень заразный, передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании, разговоре. Часто сопровождается признаками ОРВИ: насморк, боль в горле, температура, увеличение лимфатических узлов.
Бактериальный конъюнктивит обычно начинается с одной стороны, а уже спустя два-три дня может присоединиться второй глаз. Главный отличительный признак — это слипание век и обильное жёлто-белое отделяемое. Может передаваться контактным путём — через предметы быта, прикосновения.
Бактериальный конъюнктивит лечат местными антибактериальными средствами — мазями, каплями, хотя он может пройти самостоятельно.
Вирусный лечить нечем — он проходит сам. Для снятия неприятных симптомов помогут прохладные компрессы на закрытые веки и частое использование увлажняющих капель.
Но к нему может присоединиться бактериальная инфекция. Поэтому очень важна гигиена: мытьё рук с мылом, обработка век от отделяемого, использование индивидуального полотенца, подушки и всего, к чему прикасается лицо.
На период заболевания любым конъюнктивитом следует отказаться от косметики и контактных линз, призвала врач.
"Очный приём у офтальмолога обязателен при любом покраснении глаз!" — заключила она.
Конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза - (конъюнктивы), вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной).
Бывает при аллергии, занесении в глаза грязи.
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