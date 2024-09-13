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Кардиолог оценила влияние магнитных бурь на состояние сердца и сосудов

Врач призвала не опираться на метеосводки в поисках причин плохого самочувствия
2:51
Здоровье

Врач-кардиолог Наталья Беляева оценила влияние магнитных бурь на здоровье сердечно-сосудистой системы с научной точки зрения. Подкаст на эту тему вышел в телеграм-канале "Доказательная медицина" в четверг.

Врач призвала не опираться на метеосводки в поисках причин плохого самочувствия
Фото: PxHere is licensed under CC0

Исследования на эту тему не дают однозначного ответа, признала доктор. Все их можно разделить на две группы.

Первая — это экспериментальные исследования, при которых в условиях лаборатории моделируется влияние магнитного поля. Например, было выявлено, что при воздействии изменения магнитного поля изменяется активность тромбоцитов и даже повышается риск тромбозов. Именно с этим связано то, что магнитотерапия (вид физиотерапии) противопоказана людям с риском тромбозов. Однако в этих исследованиях в основном принимали участие здоровые добровольцы, поэтому было бы неправильным экстраполировать их результаты на кардиопациентов.

Вторая категория исследований — те, в которых данные метеорологических станций пытались наложить на статистику инфарктов и инсультов. Получали результаты, по которым действительно на фоне магнитных бурь повышается количество инфарктов и инсультов.

Однако в условиях города на человека действует не только геомагнитное поле, но и большое количество антропогенных источников магнитного поля — различные электроприборы, гаджеты, вышки сотовой связи и т. п. И доля антропогенного воздействия намного выше влияния магнитных бурь. А метеорологические данные о геомагнитном поле собираются на станциях, расположенных далеко за городом, — как раз потому, что антропогенные источники мешают записывать реальную картину. Поэтому качество таких исследований не позволяет делать научных выводов.

С уверенностью можно утверждать о взаимосвязи магнитных бурь с обострением мигрени. "Если вы ощущаете, что в последнее время участились эпизоды головных болей — не ждите окончания периода магнитных бурь, обратитесь к неврологу для назначения противорецидивной терапии. Если вы отмечаете лабильность артериального давления, также необходимо обратиться к кардиологу", — посоветовала врач.

Если вы ощущаете учащение болей в грудной клетке, особенно в холодный период — не списывайте это на метеочувствительность. Это признак стенокардии и требует немедленной консультации у кардиолога, добавила она.

"В целом не стоит опираться на метеосводки. Обращайтесь к кардиологу, к неврологу и занимайтесь лечением вашего основного заболевания. Если у вас будет грамотно и правильно подобрана терапия, то никакие магнитные боли будут вам не страшны", — заключила специалист.

Уточнения

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия, (meteopathia: Μετεω, погода + πάθος страдание), meteoropathy) — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям. Проявляется в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости и иных болезненных ощущений.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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