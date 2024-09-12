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Профессор раскрыл основную опасность недосыпания

The Conversation: вред от недосыпания невозможно быстро компенсировать
1:24
Здоровье

Профессор биомедицинского факультета Ланкастерского университета Адам Тейлор предупреждает о долгосрочных негативных последствиях недосыпания для метаболического здоровья. По его словам, эти последствия не могут быть быстро компенсированы дополнительным сном.

The Conversation: вред от недосыпания невозможно быстро компенсировать
Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM

Адам Тейлор подчёркивает, что взрослым необходимо спать не менее семи часов в сутки на регулярной основе. Хроническое недосыпание связано с повышенным риском развития таких заболеваний, как депрессия, диабет, ожирение, сердечный приступ, гипертония и инсульт.

Однако главная опасность недосыпания заключается не в самих рисках, а в их долгосрочном негативном воздействии. Время восстановления после недосыпания индивидуально. Некоторые могут восстановиться после одной ночи крепкого сна, в то время как другим требуется несколько дней или недель.

Как отмечает специалист, восстановительный сон часто не способен полностью обратить вспять метаболические изменения, произошедшие во время недосыпания. Например, уровень сахара в крови может оставаться повышенным даже после полноценного сна, а чувствительность к инсулину может оставаться сниженной, что свидетельствует о нарушении метаболизма глюкозы. Кроме того, недосыпание может привести к увеличению веса.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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