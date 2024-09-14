Врач предостерёг о передающихся от голубей болезнях

Врач Бекетов: человек может заболеть после кормления голубей с рук

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контакт с голубями, например, кормление с рук или уборка их помета без соблюдения гигиены, может привести к различным заболеваниям, предупреждает пульмонолог Владимир Бекетов. В беседе с kp.ru он перечислил ряд инфекций, которые передаются от этих птиц.

По словам Владимира Бекетова, известно около сотни инфекций, которые могут передаваться голубями, в том числе и городскими. Среди них — заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как сальмонеллёз, кампилобактериоз и листериоз. Симптомы этих инфекций включают слабость, повышение температуры, тошноту, рвоту, головную боль, расстройство желудка и могут сопровождаться повреждением нервной системы и жизненно важных органов.

Кроме того, голуби могут быть переносчиками туляремии, поражающей лимфатические узлы, и орнитоза, опасного для дыхательной системы. Врач также предупреждает о сложности лечения грибкового криптококкоза, передающегося при контакте с голубями, который может поражать различные органы и системы, включая нервную.

Голуби также являются источником аллергенов, которые со временем могут вызвать аллергическую реакцию и даже пневмонию у человека, как отметил специалист.

"Это могут быть разные пневмонии, в том числе аутоиммунно-воспалительные пневмонии, которые, например, встречаются у работников птицефабрик или у людей, которые разводят птиц. И при таком пути развития болезни мы никакой бактерии ни в крови, ни в легких не найдем", — уточнил врач.

Наконец, пульмонолог обращает внимание на то, что голуби могут быть переносчиками различных паразитов, таких как клещи, клопы, жуки и даже ленточные черви.

Уточнения

Листериоз — бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes.



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