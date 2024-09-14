Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли клетки мозга, критически значимые для функционирования сознания
Как подготовить рыбу перед жаркой, чтобы избавиться от запаха
США резко сократили экспорт СПГ в ЕС
Эстетист Романовская: даже щадящее твёрдое мыло оставляет на коже ощущение стянутости
Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде
Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач
Как получить ранний и обильный лук
Как розмариновое масло спасает волосы от выпадения
В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине

Нарколог дала рекомендации бывшим алкоголикам по сохранению трезвого образа жизни

Врач Запевалова: отсутствие триггеров поможет не вернуться к зависимости
1:17
Здоровье

Отсутствие триггеров, правильное окружение и новые увлечения помогут бывшим алкоголикам избежать рецидива зависимости, считает нарколог Ольга Запевалова в интервью "КП-Уфа". Она также рекомендует обращаться к специалистам, если возникает тяга к алкоголю.

Врач Запевалова: отсутствие триггеров поможет не вернуться к зависимости
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, CC BY-SA 3.0

"Первый шаг к успеху — это правильное окружение. Найдите людей, которые поддерживают ваш выбор и разделяют ваши цели. Сообщество единомышленников может стать мощным стимулом в трудные моменты. Не менее важным является умение избегать триггеров", — отметила врач.

Новое увлечение может предотвратить тягу к спиртным напиткам. По словам Ольги Запеваловой, занятия спортом, рисованием или изучением языков не только принесут пользу, но и помогут сосредоточиться на позитивных вещах. Также важно научиться справляться со стрессом с помощью медитаций, йоги или прогулок на свежем воздухе.

Запевалова рекомендует обратиться к специалистам, которые могут предложить эффективные методы борьбы с тягой к алкоголю. Кроме того, она советует ставить небольшие, но достижимые цели и напоминать себе о причинах отказа от вредной привычки.

Уточнения

Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента
Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента
Последние материалы
Учёные нашли клетки мозга, критически значимые для функционирования сознания
Как подготовить рыбу перед жаркой, чтобы избавиться от запаха
США резко сократили экспорт СПГ в ЕС
Эстетист Романовская: даже щадящее твёрдое мыло оставляет на коже ощущение стянутости
Новый молодёжный футбольный клуб "Тони Кроос" появится в Мадриде
Врач Запевалова: отсутствие триггеров поможет не вернуться к зависимости
Названы пять способов продлить срок службы автоматической коробки передач
Как получить ранний и обильный лук
Как розмариновое масло спасает волосы от выпадения
В ГАИ разъяснили, оштрафуют ли водителя за пересечение желтой линии на обочине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.