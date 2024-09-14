Нарколог дала рекомендации бывшим алкоголикам по сохранению трезвого образа жизни

Отсутствие триггеров, правильное окружение и новые увлечения помогут бывшим алкоголикам избежать рецидива зависимости, считает нарколог Ольга Запевалова в интервью "КП-Уфа". Она также рекомендует обращаться к специалистам, если возникает тяга к алкоголю.
"Первый шаг к успеху — это правильное окружение. Найдите людей, которые поддерживают ваш выбор и разделяют ваши цели. Сообщество единомышленников может стать мощным стимулом в трудные моменты. Не менее важным является умение избегать триггеров", — отметила врач.
Новое увлечение может предотвратить тягу к спиртным напиткам. По словам Ольги Запеваловой, занятия спортом, рисованием или изучением языков не только принесут пользу, но и помогут сосредоточиться на позитивных вещах. Также важно научиться справляться со стрессом с помощью медитаций, йоги или прогулок на свежем воздухе.
Запевалова рекомендует обратиться к специалистам, которые могут предложить эффективные методы борьбы с тягой к алкоголю. Кроме того, она советует ставить небольшие, но достижимые цели и напоминать себе о причинах отказа от вредной привычки.
Триггер (триггерная система) — класс электронных устройств, обладающих способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.
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