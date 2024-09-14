Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему абрикосовые косточки могут быть опасны
Российскому туристу на Пангане грозит депортация за нелегальную работу
Раскрыты главные осенние направления и стоимость туров для российских туристов
ГАИ объяснила, можно ли уехать, если полицейский долго не подходит к остановленной машине
Кулинарный блогер поделилась секретами приготовления грибов лисичек
Что вызывает прыщи на лбу и как с ними бороться
Молдавия и "Газпром" не могут договориться по историческому долгу
Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе важно избегать факторов риска
ХК СКА отключил в Telegram комментарии после поражения от "Трактора"

Терапевт раскрыла, какие чипсы можно есть

Врач Шмелева: не все чипсы одинаково вредны для организма
0:47
Здоровье

Не все чипсы одинаково вредны, как отметила врач-терапевт Яна Шмелева. В беседе с РИА Новости она назвала самый полезный вид этой закуски.

Врач Шмелева: не все чипсы одинаково вредны для организма
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Яны Шмелевой, чипсы из морских водорослей являются полезным вариантом, поскольку они богаты антиоксидантами, йодом и витамином С. Такие чипсы способствуют снижению уровня холестерина в крови и содержат большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровье микрофлоры кишечника.

Кроме того, врач подчеркнула, что морские водоросли, из которых делают чипсы, содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует её увлажнению и защищает от вредного воздействия солнечных лучей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Посадка укропа на зиму: технология, которая обеспечит ранний урожай

Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.

Хитрости зимнего посева укропа: как вырастить ароматную зелень с первых дней весны
Творожные булочки: замечательная идея для завтрака, полдника или чаепития
Мягкие творожные булочки: обладают румяной корочкой благодаря смазыванию молоком
Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары
Как визуально выявить износ ремня ГРМ и избежать проблем с двигателем
США признали бессилие западного оружия: Украине не удастся победить Россию Дмитрий Плотников
В США восхитились мощью российского истребителя Су-57
Почему при торможении педаль тормоза бьет: главные причины
Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента
Как избежать ошибок в приготовлении борща: два запретных ингредиента
Последние материалы
ГАИ объяснила, можно ли уехать, если полицейский долго не подходит к остановленной машине
Кулинарный блогер поделилась секретами приготовления грибов лисичек
Что вызывает прыщи на лбу и как с ними бороться
Молдавия и "Газпром" не могут договориться по историческому долгу
Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе важно избегать факторов риска
ХК СКА отключил в Telegram комментарии после поражения от "Трактора"
Учёные выявили связь льва в Венеции с китайской культурой
Неудачная процедура: что делать, если косметолог ошибся
Врач Мурашкина: физиотерапия не способна полноценно заменить лекарства
Мигранты из Таджикистана рассказали о трудностях в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.