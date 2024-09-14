Терапевт раскрыла, какие чипсы можно есть

Не все чипсы одинаково вредны, как отметила врач-терапевт Яна Шмелева. В беседе с РИА Новости она назвала самый полезный вид этой закуски.
По словам Яны Шмелевой, чипсы из морских водорослей являются полезным вариантом, поскольку они богаты антиоксидантами, йодом и витамином С. Такие чипсы способствуют снижению уровня холестерина в крови и содержат большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение и поддерживает здоровье микрофлоры кишечника.
Кроме того, врач подчеркнула, что морские водоросли, из которых делают чипсы, содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует её увлажнению и защищает от вредного воздействия солнечных лучей.
Укроп — одна из самых полезных и популярных зеленных культур, которую активно выращивают огородники.