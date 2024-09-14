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Врач раскрыла, как справляться с повышением давления на работе

Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе важно избегать факторов риска
1:15
Здоровье

Трудовая деятельность может негативно влиять на здоровье человека. Например, у некоторых людей на работе регулярно повышается давление. Оказывается, это негативное явление даже имеет специальный термин, рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

Врач Бурнацкая: при повышении давления на работе важно избегать факторов риска
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, PDM

"Существует такое понятие — "офисная" гипертензия, которая является стабильным повышением артериального давления на рабочем месте при нормальных значениях в покое. Это может быть проявлением стрессиндуцированной гипертензии", — уточнила врач в интервью для РИАМО.

По её словам, для борьбы с повышением давления на работе необходимо ограничить употребление алкоголя, отказаться от курения, нормализовать питание и исключить факторы риска, включая физические нагрузки. Также важно сдать анализы и пройти обследования у профильных специалистов, строго следуя их рекомендациям.

Кроме того, психологи считают, что повышение давления на работе может быть следствием социально-экологического утомления. Бурнацкая подчеркнула, что помочь при этом недуге могут такие практики, как коучинг, занятия йогой и другие психологические методы.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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