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Врач раскрыла, способна ли физиотерапия заменить лекарства

Врач Мурашкина: физиотерапия не способна полноценно заменить лекарства
1:00
Здоровье

Физиотерапия играет важную роль в лечении, но не может полностью заменить приём лекарственных препаратов. Об этом заявила врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина в беседе с РИАМО. По её словам, оптимальным вариантом является сочетание обоих методов.

Врач Мурашкина: физиотерапия не способна полноценно заменить лекарства
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Физиотерапия не просто дополняет медикаментозное лечение, она значительно ускоряет выздоровление, снижает риск рецидивов и улучшает общее состояние организма", — отметила врач.

Специалист отметила, что лекарства необходимы для быстрого снятия симптомов, в то время как физиотерапия способствует восстановлению и снижает побочные эффекты от препаратов. Она также полезна для активации естественных процессов регенерации.

Врач напомнила, что бытовые устройства для физиотерапии не заменяют профессиональное лечение. Поэтому при серьёзных заболеваниях следует обратиться к врачам, а не заниматься самолечением.

Уточнения

Современная физиотерапия — область клинической медицины, изучающая действие на организм природных и искусственных физических факторов, применяемых для лечения больных и оздоровления населения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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