Врач раскрыла, способна ли физиотерапия заменить лекарства

Физиотерапия играет важную роль в лечении, но не может полностью заменить приём лекарственных препаратов. Об этом заявила врач-физиотерапевт Евгения Мурашкина в беседе с РИАМО. По её словам, оптимальным вариантом является сочетание обоих методов.
"Физиотерапия не просто дополняет медикаментозное лечение, она значительно ускоряет выздоровление, снижает риск рецидивов и улучшает общее состояние организма", — отметила врач.
Специалист отметила, что лекарства необходимы для быстрого снятия симптомов, в то время как физиотерапия способствует восстановлению и снижает побочные эффекты от препаратов. Она также полезна для активации естественных процессов регенерации.
Врач напомнила, что бытовые устройства для физиотерапии не заменяют профессиональное лечение. Поэтому при серьёзных заболеваниях следует обратиться к врачам, а не заниматься самолечением.
Современная физиотерапия — область клинической медицины, изучающая действие на организм природных и искусственных физических факторов, применяемых для лечения больных и оздоровления населения.
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