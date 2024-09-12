Гастроэнтеролог раскрыл, какие дозы алкоголя вызывают поражение органов

Врач Неронов: 100–150 мл крепкого спиртного вызывают поражение органов

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-гастроэнтеролога Владимира Неронова, даже небольшая доза чистого этанола — около 40 мл — может нанести значительный вред организму человека и привести к необратимым последствиям. Об этом он рассказал в беседе с РИАМО, пояснив, какие дозы конкретных спиртных напитков считаются опасными.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Как отметил доктор медицинских наук, доза в 100-150 мл крепкого алкоголя, 350 мл вина или 500 мл пива может нанести вред многим органам, особенно пищеварительной системе. Это может привести к развитию алкогольных панкреатитов и гепатитов, которые в свою очередь могут негативно повлиять на сердце и мозг.

"Главным образом поражаются сердце и головной мозг. Это, конечно, не может не отражаться на их функции. Это причина снижения когнитивных функций работы головного мозга и появления аритмий, что через некоторый промежуток времени станет необратимым и приведёт к неминуемой гибели", — отметил специалист.

Уточнения

Этано́л (эти́ловый спи́рт, эти́лгидрат, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — «спи́рт») - действующий компонент алкогольных напитков. Является депрессантом — психоактивным веществом, угнетающим центральную нервную систему человека.



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