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Врач поделилась советами по борьбе с "синдромом мёртвой ягодицы"

Врач Казанцева: для борьбы с "синдромом мёртвой ягодицы" важно применять ЛФК
1:18
Здоровье

"Синдром мёртвой ягодицы" — это состояние, которое возникает в результате длительного сидения и может привести к сильной боли в пояснице, коленях или суставах. Однако, по мнению врача ЛФК Анны Казанцевой из национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России, с этим недугом можно бороться.

Казанцева отметила, что в медицине не существует термина "синдром мёртвой ягодицы", а вместо этого используется диагноз тендинопатия, который указывает на структурные изменения в сухожилиях. По словам медика, проблема в области ягодиц чаще всего связана с малоподвижным образом жизни и отсутствием тренировки тканей.

"Лечение патологии строится на занятиях лечебной физкультурой, направленных на укрепление мышц ягодичной области", — приводит слова эксперта сайт aif.ru.

Чтобы предотвратить или облегчить симптомы этого недуга, рекомендуется избегать сна на боку или использовать подушку между ногами. Также не рекомендуется сидеть в положении нога на ногу. Врач подчеркнула, что хотя "синдром мёртвой ягодицы" может вызвать боль, он не представляет серьёзной опасности для здоровья.

Уточнения

Тендинит — воспаление и дистрофия ткани сухожилия, по симптоматике сходен с тендинозом, который требует, однако, другого лечения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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