Кондиционеры в офисах способны привести к невралгии у работников

Врач Бурнацкая: кондиционеры могут спровоцировать заболевания дыхательных путей

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, использование кондиционеров в офисах может спровоцировать аллергию и различные заболевания дыхательных путей. Поэтому крайне важно правильно устанавливать и эксплуатировать эти приборы, чтобы не подвергать риску здоровье сотрудников.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

"Направление охлаждённого воздуха из кондиционера на людей в помещении может привести к заболеваниям дыхательной системы (таким, как ангина, бронхит) и нервной системы (невралгии, миозиты)", — отметила специалист в интервью для РИАМО.

Для обеспечения безопасности сотрудников рекомендуется устанавливать кондиционеры под потолком, что позволит избежать прямого попадания холодного воздуха на работников и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в помещении.

Кроме того, специалист подчёркивает, что кондиционеры могут стать рассадником микробов, клещей и мошек, особенно в условиях высокой влажности. Поэтому необходимо регулярно, хотя бы один раз в год, проводить чистку прибора, чтобы предотвратить распространение бактерий и загрязнение воздуха.