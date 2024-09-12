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Кондиционеры в офисах способны привести к невралгии у работников

Врач Бурнацкая: кондиционеры могут спровоцировать заболевания дыхательных путей
1:09
Здоровье

По словам врача-терапевта Светланы Бурнацкой, использование кондиционеров в офисах может спровоцировать аллергию и различные заболевания дыхательных путей. Поэтому крайне важно правильно устанавливать и эксплуатировать эти приборы, чтобы не подвергать риску здоровье сотрудников.

Врач Бурнацкая: кондиционеры могут спровоцировать заболевания дыхательных путей
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

"Направление охлаждённого воздуха из кондиционера на людей в помещении может привести к заболеваниям дыхательной системы (таким, как ангина, бронхит) и нервной системы (невралгии, миозиты)", — отметила специалист в интервью для РИАМО.

Для обеспечения безопасности сотрудников рекомендуется устанавливать кондиционеры под потолком, что позволит избежать прямого попадания холодного воздуха на работников и обеспечить эффективную циркуляцию воздуха в помещении.

Кроме того, специалист подчёркивает, что кондиционеры могут стать рассадником микробов, клещей и мошек, особенно в условиях высокой влажности. Поэтому необходимо регулярно, хотя бы один раз в год, проводить чистку прибора, чтобы предотвратить распространение бактерий и загрязнение воздуха.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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