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Врач раскрыла, как пожилые люди могут подготовиться к холодам

Врач Морозова: пожилым важно потреблять больше мяса перед наступлением холодов
1:31
Здоровье

Зимний период характеризуется высокой распространённостью инфекционных заболеваний и снижением иммунитета. Поэтому особенно важно для пожилых людей правильно подготовиться к холодам. Оториноларинголог Анастасия Морозова дала рекомендации по укреплению организма, сообщает Газета.Ru.

Врач Морозова: пожилым важно потреблять больше мяса перед наступлением холодов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из ключевых факторов в борьбе с вирусами является правильное питание. Пожилым людям рекомендуется употреблять около 70 граммов белка в день, который можно получить из продуктов, таких как рыба, мясо, молочные продукты, бобовые, тофу и яйца. Кроме того, полезно включать в рацион согревающие бульоны и супы, которые улучшают кровообращение и помогают предотвратить обезвоживание. Также важно пить достаточное количество жидкости, поскольку в отопительный период часто возникает дефицит воды в организме.

Также рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами C, D и омега-3 жирными кислотами, особенно людям, страдающим артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями. Витамин С можно получить из цитрусовых фруктов, брокколи, квашеной капусты и ягод, а витамин D и омега-3 — из лосося и тунца.

"Холод может способствовать повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний", — предостерегла врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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