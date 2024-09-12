Врач раскрыла, как достать из уха заползшее насекомое

Врач Алексеева: насекомых в ухо завлекает запах серы

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ухо человека может заползти любое насекомое, включая клещей, тараканов и мух. Такие случаи неоднократно регистрировались в медицинской практике. Основная проблема заключается в том, что насекомым очень трудно выбраться из уха самостоятельно.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

Терапевт Лариса Алексеева в беседе с интернет-изданием Regions. ru поделилась советами о том, как вытащить насекомое из уха. По мнению эксперта, мухи и тараканы привлекаются запахом ушной серы, который напоминает им запах хлеба, согласно научным исследованиям.

Таким образом, насекомые заползают в ухо в поисках пищи, но не могут выбраться из-за волосков и сложной формы ушного прохода. В результате попытки насекомого вылезти могут вызвать у человека дискомфорт и даже боль. В этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

"Нужно понимать, что речь идёт о живом существе, у которого есть инстинкт самосохранения. Вы начнете просовывать ушную палочку, а насекомое в предсмертных конвульсиях может повредить вам барабанную перепонку. Более того, если поранить муху или таракана в ухе, то все тоже может закончиться печально", — отметила врач.

Уточнения

Ушная сера (лат. cerumen) — жёлто-коричневая смазкообразная секреция, вырабатываемая серными железами (церуминозные железы) наружного слухового прохода в ушах людей и у других млекопитающих.

