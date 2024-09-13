Врач рассказал, какая серьёзная проблема подстерегает пожилых людей

Врач Горячев назвал падения серьёзной проблемой для пожилых людей

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач высшей категории Александр Горячев подчеркнул, что падения среди пожилых людей являются серьёзной проблемой, влияющей на их здоровье и благополучие. Многие люди не осознают всю опасность таких происшествий.

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Врач отметил, что с возрастом риск падений возрастает, что может привести к тяжёлым травмам, таким как переломы, ушибы и черепно-мозговые травмы. Снижение мышечной силы, ухудшение равновесия, проблемы со зрением, хронические заболевания и побочные эффекты от приёма лекарств также увеличивают вероятность падений. Плохое освещение и скользкие поверхности в доме усугубляют ситуацию, напомнил врач в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Для предотвращения падений у пожилых людей доктор рекомендует включить в их распорядок дня умеренные физические нагрузки, которые укрепляют мышцы и улучшают равновесие. Также важно обеспечить достаточное освещение в доме, убрать лишние предметы с пола и использовать нескользящие покрытия.

"Кроме того, пожилым гражданам я рекомендую обязательно проходить медицинские осмотры и заниматься умственным трудом. Чтение, кроссворды, головоломки, викторины — все это будет поддерживать мозг в активном состоянии и поможет избежать развития деменции", — заключил специалист.

Уточнения

Свободное падение — движение объекта, возникшее в результате воздействия на него гравитации.

Падение — вид несчастного случая.

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.



