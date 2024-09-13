Врач рассказал, какая серьёзная проблема подстерегает пожилых людей

Врач высшей категории Александр Горячев подчеркнул, что падения среди пожилых людей являются серьёзной проблемой, влияющей на их здоровье и благополучие. Многие люди не осознают всю опасность таких происшествий.
Врач отметил, что с возрастом риск падений возрастает, что может привести к тяжёлым травмам, таким как переломы, ушибы и черепно-мозговые травмы. Снижение мышечной силы, ухудшение равновесия, проблемы со зрением, хронические заболевания и побочные эффекты от приёма лекарств также увеличивают вероятность падений. Плохое освещение и скользкие поверхности в доме усугубляют ситуацию, напомнил врач в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Для предотвращения падений у пожилых людей доктор рекомендует включить в их распорядок дня умеренные физические нагрузки, которые укрепляют мышцы и улучшают равновесие. Также важно обеспечить достаточное освещение в доме, убрать лишние предметы с пола и использовать нескользящие покрытия.
"Кроме того, пожилым гражданам я рекомендую обязательно проходить медицинские осмотры и заниматься умственным трудом. Чтение, кроссворды, головоломки, викторины — все это будет поддерживать мозг в активном состоянии и поможет избежать развития деменции", — заключил специалист.
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