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Врач рассказал, какая серьёзная проблема подстерегает пожилых людей

Врач Горячев назвал падения серьёзной проблемой для пожилых людей
1:26
Здоровье

Врач высшей категории Александр Горячев подчеркнул, что падения среди пожилых людей являются серьёзной проблемой, влияющей на их здоровье и благополучие. Многие люди не осознают всю опасность таких происшествий.

Врач Горячев назвал падения серьёзной проблемой для пожилых людей
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Врач отметил, что с возрастом риск падений возрастает, что может привести к тяжёлым травмам, таким как переломы, ушибы и черепно-мозговые травмы. Снижение мышечной силы, ухудшение равновесия, проблемы со зрением, хронические заболевания и побочные эффекты от приёма лекарств также увеличивают вероятность падений. Плохое освещение и скользкие поверхности в доме усугубляют ситуацию, напомнил врач в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Для предотвращения падений у пожилых людей доктор рекомендует включить в их распорядок дня умеренные физические нагрузки, которые укрепляют мышцы и улучшают равновесие. Также важно обеспечить достаточное освещение в доме, убрать лишние предметы с пола и использовать нескользящие покрытия.

"Кроме того, пожилым гражданам я рекомендую обязательно проходить медицинские осмотры и заниматься умственным трудом. Чтение, кроссворды, головоломки, викторины — все это будет поддерживать мозг в активном состоянии и поможет избежать развития деменции", — заключил специалист.

Уточнения

  • Свободное падение — движение объекта, возникшее в результате воздействия на него гравитации.
  • Падение — вид несчастного случая.

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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