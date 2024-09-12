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Невролог признался, что диагноз "мигрень" во всём мире до сих пор ставится как в 19 веке

Невролог Скоробогатых рассказал, как сегодня диагностируют мигрень
2:03
Здоровье

Диагностика мигрени по-прежнему базируется на клиническом подходе, несмотря на прогресс медицинской науки. Кирилл Скоробогатых, невролог из "Университетской клиники головной боли" в Москве, рассказал, каким образом сегодня осуществляется диагностика мигрени.

Невролог Скоробогатых рассказал, как сегодня диагностируют мигрень
Фото: PxHere is licensed under CC0

Скоробогатых сообщил, что сначала необходимо исключить у пациента наличие вторичных головных болей, которые являются следствием других заболеваний. Поэтому врач акцентирует внимание на первом этапе диагностики, где важно проверить наличие "красных флажков", указывающих на возможные вторичные головные боли, пишут Известия.

К "красным флажкам" относятся:

  1. Первые эпизоды головной боли у людей старше 50-60 лет.
  2. Головная боль с максимальной интенсивностью, которая возникает в течение короткого времени (одной минуты).
  3. Присутствие тревожных симптомов или неврологических нарушений, таких как проблемы со зрением.
  4. Головные боли, сопутствующие другим симптомам, таким как высокая температура или кожная сыпь.
  5. Внезапное изменение характера головной боли.

При отсутствии таких признаков врач обращает внимание на первичные типы головных болей, включая мигрень. На этом этапе проводится детальный опрос пациента для сбора необходимой информации, что позволяет поставить диагноз.

По словам врача, основные вопросы касаются частоты, длительности и характера болей, а также сопутствующих симптомов, таких как тошнота, светобоязнь и шумобоязнь.

Таким образом, без инструментальных методов подтверждения, диагноз мигрени ставится на основе тщательного клинического обследования и исключения других возможных причин головной боли.

"До сих пор не придумали какой-либо инструментальный метод, чтобы подтвердить нарушенную работу мозга. Во всем мире диагноз "мигрень" ставится как в XIX веке", — подытожил невролог.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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