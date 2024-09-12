Невролог признался, что диагноз "мигрень" во всём мире до сих пор ставится как в 19 веке

Диагностика мигрени по-прежнему базируется на клиническом подходе, несмотря на прогресс медицинской науки. Кирилл Скоробогатых, невролог из "Университетской клиники головной боли" в Москве, рассказал, каким образом сегодня осуществляется диагностика мигрени.
Скоробогатых сообщил, что сначала необходимо исключить у пациента наличие вторичных головных болей, которые являются следствием других заболеваний. Поэтому врач акцентирует внимание на первом этапе диагностики, где важно проверить наличие "красных флажков", указывающих на возможные вторичные головные боли, пишут Известия.
К "красным флажкам" относятся:
При отсутствии таких признаков врач обращает внимание на первичные типы головных болей, включая мигрень. На этом этапе проводится детальный опрос пациента для сбора необходимой информации, что позволяет поставить диагноз.
По словам врача, основные вопросы касаются частоты, длительности и характера болей, а также сопутствующих симптомов, таких как тошнота, светобоязнь и шумобоязнь.
Таким образом, без инструментальных методов подтверждения, диагноз мигрени ставится на основе тщательного клинического обследования и исключения других возможных причин головной боли.
"До сих пор не придумали какой-либо инструментальный метод, чтобы подтвердить нарушенную работу мозга. Во всем мире диагноз "мигрень" ставится как в XIX веке", — подытожил невролог.
Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.
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