Профессор медицины оценил сроки окончания эры антибиотиков

Профессор Александр Карабиненко: антибиотиками ещё лет 100 полечимся

2:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

95 лет назад с открытия пенициллина началась эра антибиотиков. Но из-за их бесконтрольного и неоправданного применения сейчас ей всё чаще предрекают закат.

Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

Оценить перспективы спасших миллионы жизней лекарств Pravda.Ru попросила профессора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолога, терапевта, доктора медицинских наук Александра Карабиненко.

"Я так думаю, что в ближайшие лет 100 мы ещё будем пользоваться этими антибиотиками, — успокоил он. — Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении и без назначения врача их не применять — чтобы антибиотик назначал медицинский работник. А ещё лучше, если медицинский работник вместе с клиническим фармакологом — они могут более профессионально всё это назначить. Хорошо обученный врач сообразит, как оптимальнее назначить этот антибиотик".

"А у нас ведь что? Была раньше до недавнего времени, до ковидного времени свободная продажа антибиотиков. Эти антибиотики на любой чих применяли. Причём совершенно люди безграмотные в фармацевтике. Мы достигли того, что антибиотикорезистентность высокая", — посетовал собеседник издания.

Он подтвердил, что многие бактерии прибрели устойчивость к антибиотикам. "Но много и чувствительных к антибиотикам. Бактерии — тоже хитрый организм. Они мутируют, то есть происходит мутация, в результате которой они приспосабливаются под новые и новые лекарства. Но это не значит, что антибиотиками нельзя это лечить. Можно лечить, только обдуманно", — пояснил профессор.

Обдуманно — значит не злоупотреблять. "Заболевание подстёгивает иммунитет. Само по себе явление болезни подстёгивает иммунитет, и он заставляет организм бороться. Например, воспаление легких — в доантибактериальную эру была смертность от этого заболевания на уровне 12-15%, то есть каждый шестой человек мог умереть от пневмонии. Но были и люди, которые переносили эту пневмонию, остались живыми и дальше прожили очень много лет. Поэтому надо дать организму побороться", — убеждён Карабиненко.

"Другое дело, когда дело приобретает жизнеугрожающий характер, когда отказывают другие силы жизнеспособности — тогда надо уже решать вопрос о госпитализации, и там в больничных условиях назначать так, как положено", — заключил он.