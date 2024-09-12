Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Бочкина: при блокировке перевода нужно в первую очередь связаться с банком
Туристы впервые в истории вышли в открытый космос
Павел Рудченко считает, что Орбакайте вернётся на российскую сцену
Почему заправка с работающим двигателем опасна для вашего автомобиля
Эксперт Мухтабаров: за несоблюдение ПДД самокатчикам грозит штраф
Российские туристы бегут из Турции: цены на отдых сопоставимы с Европой
Профессор Гордиенко: исчезновение наличных денег к 2030 году вряд ли возможно
Держите их подальше от воды: названы 8 пород собак, которые очень плохо плавают
В ИКИ предупредили о магнитной буре в ночь на 13 сентября

Профессор медицины оценил сроки окончания эры антибиотиков

Профессор Александр Карабиненко: антибиотиками ещё лет 100 полечимся
2:38
Здоровье

95 лет назад с открытия пенициллина началась эра антибиотиков. Но из-за их бесконтрольного и неоправданного применения сейчас ей всё чаще предрекают закат.

Профессор Александр Карабиненко: антибиотиками ещё лет 100 полечимся
Фото: Городская поликлиника № 17 is licensed under public domain

Оценить перспективы спасших миллионы жизней лекарств Pravda.Ru попросила профессора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолога, терапевта, доктора медицинских наук Александра Карабиненко.

"Я так думаю, что в ближайшие лет 100 мы ещё будем пользоваться этими антибиотиками, — успокоил он. — Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении и без назначения врача их не применять — чтобы антибиотик назначал медицинский работник. А ещё лучше, если медицинский работник вместе с клиническим фармакологом — они могут более профессионально всё это назначить. Хорошо обученный врач сообразит, как оптимальнее назначить этот антибиотик".

"А у нас ведь что? Была раньше до недавнего времени, до ковидного времени свободная продажа антибиотиков. Эти антибиотики на любой чих применяли. Причём совершенно люди безграмотные в фармацевтике. Мы достигли того, что антибиотикорезистентность высокая", — посетовал собеседник издания.

Он подтвердил, что многие бактерии прибрели устойчивость к антибиотикам. "Но много и чувствительных к антибиотикам. Бактерии — тоже хитрый организм. Они мутируют, то есть происходит мутация, в результате которой они приспосабливаются под новые и новые лекарства. Но это не значит, что антибиотиками нельзя это лечить. Можно лечить, только обдуманно", — пояснил профессор.

Обдуманно — значит не злоупотреблять. "Заболевание подстёгивает иммунитет. Само по себе явление болезни подстёгивает иммунитет, и он заставляет организм бороться. Например, воспаление легких — в доантибактериальную эру была смертность от этого заболевания на уровне 12-15%, то есть каждый шестой человек мог умереть от пневмонии. Но были и люди, которые переносили эту пневмонию, остались живыми и дальше прожили очень много лет. Поэтому надо дать организму побороться", — убеждён Карабиненко.

"Другое дело, когда дело приобретает жизнеугрожающий характер, когда отказывают другие силы жизнеспособности — тогда надо уже решать вопрос о госпитализации, и там в больничных условиях назначать так, как положено", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Соте из баклажанов на зиму: лёгкая овощная закуска или гарнир к картошке, мясу или макаронам

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.

Соте из баклажанов на зиму: для него понадобятся ещё помидоры и сладкий перец
Опасные ингредиенты: что может вызывать пигментные пятна на коже?
Ингредиенты, способные вызвать пигментные пятна: что важно знать при выборе косметики?
Какие растения нельзя обрезать осенью
Конец дачного сезона: 5 шагов к защите от нашествия слизней весной
ВСУ бессильны остановить контрудар российской армии в Курской области Дмитрий Плотников Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев
Сводка с фронта: что будет с Покровском, теперь увидят все, на Курском фронте ВС РФ перешли в масштабную контратаку
Рагу с куриным филе и овощами: вкусное и полезное, запекается в духовке
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Как защитить чемодан от кражи и путаницы: эксперты Ryanair поделились практическими советами
Последние материалы
Почему заправка с работающим двигателем опасна для вашего автомобиля
Эксперт Мухтабаров: за несоблюдение ПДД самокатчикам грозит штраф
Профессор Александр Карабиненко: антибиотиками ещё лет 100 полечимся
Российские туристы бегут из Турции: цены на отдых сопоставимы с Европой
Профессор Гордиенко: исчезновение наличных денег к 2030 году вряд ли возможно
Держите их подальше от воды: названы 8 пород собак, которые очень плохо плавают
В ИКИ предупредили о магнитной буре в ночь на 13 сентября
Пентагон: чем будут питаться РФ и ЕС после ядерной бомбардировки
Эндокринолог назвала тиреотоксикоз одной из причин ночной потливости
Пять дизайнерских мифов, от которых пора отказаться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.