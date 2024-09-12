Профессор медицины оценил сроки окончания эры антибиотиков

95 лет назад с открытия пенициллина началась эра антибиотиков. Но из-за их бесконтрольного и неоправданного применения сейчас ей всё чаще предрекают закат.
Оценить перспективы спасших миллионы жизней лекарств Pravda.Ru попросила профессора РНИМУ им. Н. И. Пирогова, пульмонолога, терапевта, доктора медицинских наук Александра Карабиненко.
"Я так думаю, что в ближайшие лет 100 мы ещё будем пользоваться этими антибиотиками, — успокоил он. — Другое дело, что их надо хорошо контролировать при назначении и без назначения врача их не применять — чтобы антибиотик назначал медицинский работник. А ещё лучше, если медицинский работник вместе с клиническим фармакологом — они могут более профессионально всё это назначить. Хорошо обученный врач сообразит, как оптимальнее назначить этот антибиотик".
"А у нас ведь что? Была раньше до недавнего времени, до ковидного времени свободная продажа антибиотиков. Эти антибиотики на любой чих применяли. Причём совершенно люди безграмотные в фармацевтике. Мы достигли того, что антибиотикорезистентность высокая", — посетовал собеседник издания.
Он подтвердил, что многие бактерии прибрели устойчивость к антибиотикам. "Но много и чувствительных к антибиотикам. Бактерии — тоже хитрый организм. Они мутируют, то есть происходит мутация, в результате которой они приспосабливаются под новые и новые лекарства. Но это не значит, что антибиотиками нельзя это лечить. Можно лечить, только обдуманно", — пояснил профессор.
Обдуманно — значит не злоупотреблять. "Заболевание подстёгивает иммунитет. Само по себе явление болезни подстёгивает иммунитет, и он заставляет организм бороться. Например, воспаление легких — в доантибактериальную эру была смертность от этого заболевания на уровне 12-15%, то есть каждый шестой человек мог умереть от пневмонии. Но были и люди, которые переносили эту пневмонию, остались живыми и дальше прожили очень много лет. Поэтому надо дать организму побороться", — убеждён Карабиненко.
"Другое дело, когда дело приобретает жизнеугрожающий характер, когда отказывают другие силы жизнеспособности — тогда надо уже решать вопрос о госпитализации, и там в больничных условиях назначать так, как положено", — заключил он.
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