Ортопед рассказал, откуда берётся пяточная шпора

Ортопед Лев Дунаев сообщил, что боли в пятках могут быть вызваны различными заболеваниями и патологиями.
Одной из основных причин боли в пятке, по словам врача, является воспаление плантарной фасции, которая соединяет пятку с пальцами ног.
Воспаление может возникнуть по разным причинам, отметил ортопед.
"Главная виновница болей в пятке с подошвенной стороны — плантарная фасция. Она воспаляется из-за хронической перегрузки, перерастяжения и микротравматизации", — сказал Дунаев.
При хроническом воспалении в фасции откладываются соли кальция, что приводит к образованию пяточной шпоры на рентгенограмме, добавил врач.
Плантарный фасциит также подошвенный фасциоз — это заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции.
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