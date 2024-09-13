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Ортопед рассказал, откуда берётся пяточная шпора

Ортопед рассказал, как появляется пяточная шпора
0:44
Здоровье

Ортопед Лев Дунаев сообщил, что боли в пятках могут быть вызваны различными заболеваниями и патологиями.

Ортопед рассказал, как появляется пяточная шпора
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0

Одной из основных причин боли в пятке, по словам врача, является воспаление плантарной фасции, которая соединяет пятку с пальцами ног.

Воспаление может возникнуть по разным причинам, отметил ортопед.

"Главная виновница болей в пятке с подошвенной стороны — плантарная фасция. Она воспаляется из-за хронической перегрузки, перерастяжения и микротравматизации", — сказал Дунаев.

При хроническом воспалении в фасции откладываются соли кальция, что приводит к образованию пяточной шпоры на рентгенограмме, добавил врач.

Уточнения

Плантарный фасциит также подошвенный фасциоз — это заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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