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Россиянам рассказали, как часто следует проверять зрение

Школьникам следует проверять зрение ежегодно — офтальмолог
1:52
Здоровье

Врач-офтальмолог и кандидат медицинских наук Наталья Ворошилова сообщила, как часто следует проверять зрение детям и взрослым. Об этом она рассказала в беседе с радио "Sputnik".

Школьникам следует проверять зрение ежегодно — офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам эксперта, количество походов к офтальмологу зависит от возраста и состояния здоровья человека.

"Ребёнку зрение проверяют в 1 год, в 3 года и в 7 лет. В школе рекомендую проверять зрение ежегодно, так как сейчас много близорукости в связи с активным использованием гаджетов и интенсивной зрительной нагрузкой. Молодому взрослому, если он здоров и не имеет глазной патологии, можно проверять 1 раз в 2 года. Человеку после 40 лет нужно обследоваться ежегодно", — рассказала специалист.

Наталья Ворошилова добавила, что к офтальмологу следует обратиться, если наблюдается постепенное снижение зрения, изменение восприятия цвета, плавающее помутнение перед глазами, вспышки света и острая боль в глазах, а также их покраснение. Кроме того, по её словам, обязательно нужно показаться специалисту людям, у которых есть сахарный диабет, заболевания головного мозга и сердца.

"При заболеваниях головного мозга может быть ситуация, угрожающая стойкой потерей зрения. Также при обследовании глаз можно выявить дополнительные симптомы, которые полезны неврологам для диагностики заболевания. Кардиологи направляют к офтальмологам при гипертонической болезни для оценки тяжести заболевания и прогноза рисков, эндокринологи — при сахарном диабете, потому что повреждаются мелкие сосуды, а в сетчатке глаза их много", — заключила эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала, что выбор солнцезащитных очков может оказывать влияние на зрение.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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