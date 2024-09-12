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Британцев призвали остерегаться смертельных инфекций, которыми кишат общественные туалеты

Врач из тиктока предупредил о риске заражения ВИЧ и гепатитом в общественных туалетах
1:51
Здоровье

Один британский врач предупредил, что посещение некоторых общественных туалетов может подвергнуть вас риску заражения смертельными вирусами, пишет Daily Mail в среду.

Врач из тиктока предупредил о риске заражения ВИЧ и гепатитом в общественных туалетах
Фото: [ТЕ] Типичный Екатеринбург is licensed under public domain

Небольшие красные пятна на туалетной бумаге могут быть каплями крови наркоманов, которые протирали ею свои иглы для внутривенных инъекций. Иглы, используемые для инъекций запрещённых веществ, часто инфицированы патогенами, такими как гепатит В, С или даже ВИЧ.

Риск заражения такими опасными болезнями низкий, но он есть, предупредил доктор Сермед Межер, врач общей практики с более чем 200 тысячами подписчиков в TikTok

"Говорят, что риск передачи вируса гепатита при использовании одного шприца составляет один к трём, а ВИЧ — один к 300. Это в большей мере касается работников здравоохранения, которые подвергаются прямому воздействию, пока кровь ещё не запеклась. Риск передачи инфекции, если она уже высохла, значительно ниже, но это всё ещё возможно", — пояснил он.

По мнению врача, наркоманы могут протирать иглы туалетной бумагой. После этого вирусы могут оставаться на игле или подвергать людей косвенному воздействию, попадая на раковины, сиденья унитазов или диспенсеры. "Конечно, крайне редко случается, что наркоман захочет сделать это, поскольку в этом случае он затупит иглу", — признал доктор Межер.

Наркоманы не станут тупить иглы туалетной бумагой, подтвердили в некоммерческой организации из Калифорнии Harm Reduction Services. "Если кто-то очищает иглы для повторного использования, он лучше сделает это с помощью жидкости, например, отбеливателя, чтобы кончик не затупился", — пояснили там.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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