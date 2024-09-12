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Флюорографию нужно делать раз в год обязательно — врач-фтизиатр

Фтизиатры рекомендуют проходить флюорографию всем, кто делал её больше года назад
1:02
Здоровье » Здоровье и профилактика

Если вы проходили флюорографическое обследование лёгких больше года назад — это повод скорее сделать его снова, призвала врач-фтизиатр, пульмонолог, кандидат медицинских наук Олеся Лушина.

Фтизиатры рекомендуют проходить флюорографию всем, кто делал её больше года назад
Фото: Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Флюорография — один из достоверных, быстрых и доступных методов выявления патологии легких, напомнила она в телеграм-канале "Доказательная медицина".

Больше половины случаев заболевания туберкулёзом протекают бессимптомно и выявляются уже на поздних, запущенных стадиях. В 2023 году 56,7% пациентов узнали, что больны туберкулёзом, благодаря профилактическим осмотрам, включающим лучевые методы исследования лёгких.

"Если последнему заключению исследования лёгких больше года — самое время прийти в поликлинику и удостовериться, что вы здоровы", — уверена специалист.

Бояться облучения не нужно — оно при всех видах рентгеновских исследований строго дозировано.

Уточнения

Флюорогра́фия (синонимы: радиофотография, рентгенофотография, рентгенофлюорография) — рентгенологическое исследование, заключающееся в фотографировании видимого изображения организма на флюоресцентном экране, которое образуется в результате прохождения рентгеновских лучей через тело (человека) и неравномерного поглощения органами и тканями организма.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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