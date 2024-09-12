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Названы смертоносные причины ночной потливости

Эндокринолог назвала тиреотоксикоз одной из причин ночной потливости
2:24
Здоровье

Ночная потливость кажется какой-то мелочью, но иногда она может свидетельствовать о смертельных болезнях. Подробности раскрыла эндокринолог Анна Нечаева в телеграм-канале "Доказательная медицина".

Эндокринолог назвала тиреотоксикоз одной из причин ночной потливости
Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, PDM

Чаще всего ночная потливость действительно обусловлена объективными обстоятельствами вроде духоты или синтетического белья.

Но если явных причин нет, а потливость происходит несколько ночей подряд, особенно на фоне какого-то хронического заболевания или в сопровождении других симптомов — это тревожный сигнал.

Врач перечислила нарушения, которые могут так проявляться.

Тиреотоксикоз

В этом случае потливость может дополняться учащённым сердцебиением, дрожью в руках, резким снижением веса при нормальном или повышенном аппетите, раздражительностью.

Гипогликемия при сахарном диабете

Чаще всего бывает при лечении инсулином.

Климактерический синдром

Чаще всего климакс проявляется "приливами" — внезапным ощущением жара в области лица, шеи, груди, которые сопровождаются обильным потоотделением, особенно ночью, покраснением кожи, учащённым сердцебиением.

Феохромоцитома

Опухоль надпочечников, может сопровождаться резким скачком артериального давления, учащённым сердцебиением, головной болью, чувством страха и тревоги.

Акромегалия

Редкое эндокринное заболевание, связанное с избытком гормона роста. Кроме ночной потливости может беспокоить увеличение кистей, стоп и черт лица (носа, губ, нижней челюсти).

Туберкулёз

Кроме ночной потливости должны насторожить: кашель более трёх недель, кровь в мокроте, повышение температуры тела, боль в грудной клетке, снижение веса.

Онкологические заболевания

Ночная потливость может встречаться при лейкозах (рак крови), лимфомах (поражается иммунная система). Сочетается в этих случаях со снижением веса, усталостью, увеличением лимфатических узлов.

Кроме того, некоторые антидепрессанты и жаропонижающие могут иметь такой побочный эффект, как ночная потливость.

Любая длительная ночная потливость — повод для обращения к специалисту, заключила доктор Нечаева.

Уточнения

Гипертирео́з (от гипер- + лат. <glandula> thyreoidea «щитовидная <железа>») — синдром, обусловленный гиперфункцией щитовидной железы, проявляющийся повышением содержания гормонов: трийодтиронина (Т3), тироксина (Т4).

Фѐохро̀моцито́ма — гормонально активная опухоль хромаффинных клеток симпато-адреналовой системы надпочечниковой или вненадпочечниковой локализации, секретирующая большое количество катехоламинов. Заболевание относится к опухолям (доброкачественным) APUD-системы и довольно часто является одной из составляющих синдрома множественной эндокринной неоплазии (как правило, в этом случае феохромоцитома бывает двусторонней).

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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