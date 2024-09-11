Гематолог не одобрила "дедовский" способ Сати Казановой пополнить дефицит железа в организме

Врача-гематолога удивил способ беременной Сати Казановой пополнить дефицит железа в организме

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, гематолог Наталия Андреева прокомментировала попытки певицы Сати Казановой поднять уровень гемоглобина с помощью яблока с гвоздями.

Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, CC BY-SA 3.0

Медика удивило то, что беременная Сати Казанова пытается пополнить дефицит железа в организме, натыкав гвозди в яблоко. Она уверена, что одной диетой восполнить недостаток железа невозможно.

"Здесь надо быть, наверное, больше химиком, чтобы проанализировать реакцию яблочных кислот на окисленное железо. У нас же не все соединения железа усваиваются", — объяснила гематолог в беседе с Pravda.Ru.

Андреева для поднятия уровня гемоглобина в крови рекомендует потреблять

мясо, субпродукты, гранат и свеклу.

"Биодоступность же ещё важна. Потому что мы можем съесть гречку, а в ней тоже железо есть, но из той концентрации, которая там есть в 100 граммах, всосётся 10-20%. Хорошая биодоступность у белкового мяса, белковых продуктов. Это имеет значение", — рассказала эксперт.

Врач отметила, что существует множество препаратов, призванных справляться с дефицитом железа в организме: "Феррум Лек", "Сорбифер" "Тардиферон", "Мальтофер". Медик предупредила, что перед приёмом медикаментов следует проконсультироваться с врачом.