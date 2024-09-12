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Сексолог рассказала, какие последствия имеет для женщин нерегулярная половая жизнь

Сексолог Швацкая: редкая половая жизнь приводит к ослаблению мышц тазового дня у женщин
1:02
Здоровье

Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая рассказала о возможных последствиях нерегулярной половой жизни для женщин.

Сексолог Швацкая: редкая половая жизнь приводит к ослаблению мышц тазового дня у женщин
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, PDM

Специалист в беседе со "Спорт-Экспрессом" утверждает, что отсутствие оргазмов может привести к ослаблению мышц тазового дна и нарушению положения матки и стенок влагалища.

Эксперт также отметила, что проблемы с эмоциональным и психическим состоянием могут возникнуть из-за отсутствия секса у женщин с высоким либидо.

"У женщин с высоким либидо отсутствие секса также сказывается на эмоциональном и психическом состояниях. Женщина начинает хуже справляться со стрессами, у нее меняется гормональный фон, что может привести к нарушению менструального цикла", — отметила Швацкая.

Инесса Швацкая обратила внимание на то, что воздержание негативно влияет на память и формирование новых нейронных связей, вызывая эмоциональную нестабильность, быструю утомляемость и бессонницу.

 

Уточнения

Сексуа́льное или полово́е поведе́ние челове́ка (от лат. sexus «пол») — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.
Сексуальное поведение является одной из форм взаимодействия индивидов и представляет собой практическую реализацию сексуальности человека, являясь одним из вариантов социального поведения.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Губарев Виктор
Проводит диагностику и лечение следующих заболеваний с применением различных методик мануальной терапии: боли в области суставов, позвоночника, спины, головные боли, мигрень и головокружения, мышечный гипертонус, остеохондроз позвоночника, плечелопаточные периартриты, радикулит.
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