Сексолог рассказала, какие последствия имеет для женщин нерегулярная половая жизнь

Сексолог Швацкая: редкая половая жизнь приводит к ослаблению мышц тазового дня у женщин

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая рассказала о возможных последствиях нерегулярной половой жизни для женщин.

Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz, PDM

Специалист в беседе со "Спорт-Экспрессом" утверждает, что отсутствие оргазмов может привести к ослаблению мышц тазового дна и нарушению положения матки и стенок влагалища.

Эксперт также отметила, что проблемы с эмоциональным и психическим состоянием могут возникнуть из-за отсутствия секса у женщин с высоким либидо.

"У женщин с высоким либидо отсутствие секса также сказывается на эмоциональном и психическом состояниях. Женщина начинает хуже справляться со стрессами, у нее меняется гормональный фон, что может привести к нарушению менструального цикла", — отметила Швацкая.

Инесса Швацкая обратила внимание на то, что воздержание негативно влияет на память и формирование новых нейронных связей, вызывая эмоциональную нестабильность, быструю утомляемость и бессонницу.

Уточнения

Сексуа́льное или полово́е поведе́ние челове́ка (от лат. sexus «пол») — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.

Сексуальное поведение является одной из форм взаимодействия индивидов и представляет собой практическую реализацию сексуальности человека, являясь одним из вариантов социального поведения.



