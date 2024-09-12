Сексолог рассказала, какие последствия имеет для женщин нерегулярная половая жизнь

Клинический психолог и сексолог Инесса Швацкая рассказала о возможных последствиях нерегулярной половой жизни для женщин.
Специалист в беседе со "Спорт-Экспрессом" утверждает, что отсутствие оргазмов может привести к ослаблению мышц тазового дна и нарушению положения матки и стенок влагалища.
Эксперт также отметила, что проблемы с эмоциональным и психическим состоянием могут возникнуть из-за отсутствия секса у женщин с высоким либидо.
"У женщин с высоким либидо отсутствие секса также сказывается на эмоциональном и психическом состояниях. Женщина начинает хуже справляться со стрессами, у нее меняется гормональный фон, что может привести к нарушению менструального цикла", — отметила Швацкая.
Инесса Швацкая обратила внимание на то, что воздержание негативно влияет на память и формирование новых нейронных связей, вызывая эмоциональную нестабильность, быструю утомляемость и бессонницу.
Сексуа́льное или полово́е поведе́ние челове́ка (от лат. sexus «пол») — совокупность психических реакций, установок и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения человека.
Сексуальное поведение является одной из форм взаимодействия индивидов и представляет собой практическую реализацию сексуальности человека, являясь одним из вариантов социального поведения.
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