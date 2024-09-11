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Диетолог раскрыла, для кого может быть опасно употребление лука

Врач Дианова: лук способен провоцировать дискомфорт из-за содержащихся сахаров
1:42
Здоровье

9 сентября в России праздновали День лука. В старину на Руси в этот день крестьяне украшали свои жилища луковыми гирляндами и венками, а также устраивали торжества и общественные гуляния. Широко известно, что лук полезен для здоровья благодаря своим антисептическим и противовоспалительным свойствам.

Врач Дианова: лук способен провоцировать дискомфорт из-за содержащихся сахаров
Фото: flickr.com by Tim Sackton, CC BY-SA 2.0

Нурия Дианова, исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог и психолог пищевого поведения, в разговоре с "Радио 1" подчеркнула, что лук ценен благодаря сернистым соединениям, которые в нём содержатся. Кроме того, лук важен для поддержания красоты.

"Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин", — отметила врач.

Психолог пищевого поведения Нурия Дианова посоветовала добавлять лук в овощные блюда, такие как супы и рагу, и употреблять его свежим, предварительно замочив в воде для смягчения горького вкуса.

Однако, как заметила специалист, есть некоторые особенности и ограничения в использовании лука.

Как пояснила врач, лук может быть причиной дискомфорта для людей с высоким уровнем тревожности или для страдающих синдромом раздражённого кишечника из-за определённых компонентов, включая некоторые виды сахаров, которые могут вызывать эти неприятные ощущения.

Уточнения

Лук репчатый (лат. Allium cepa) — широко распространённая овощная культура, растение рода Лук.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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