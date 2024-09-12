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Гинеколог рассказала, какие факторы могут привести к преждевременным родам

Гинеколог Соколова: вредные привычки повышают риск преждевременных родов
1:45
Здоровье

Преждевременные роды — серьёзная проблема, которая может привести к негативным последствиям для матери и ребёнка. Акушер-гинеколог Анастасия Соколова перечислила основные факторы, способствующие преждевременным родам.

Гинеколог Соколова: вредные привычки повышают риск преждевременных родов
Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

По словам врача, к таким факторам относятся генетические (наследственность и хромосомные аномалии), факторы образа жизни (вредные привычки, недостаток питательных веществ, стресс), медицинские (инфекции, многоплодная беременность, неправильное положение плаценты, преждевременный разрыв плодных оболочек, заболевания).

Врач подчеркнула, что немало проблем будущем матери могут в этом плане принести вредные привычки.

"Значительное влияние оказывают и так называемые факторы образа жизни. В частности, это вредные привычки. Так, никотин сужает кровеносные сосуды, что может нарушить кровоснабжение плаценты. А алкоголь может повредить плод, повышая риск преждевременных родов. Серьезную угрозу в этом плане, как ни странно, представляют и наркотики", — предупредила гинеколог.

Также, по словам врача, беременным нужно следить за тем, чтобы в их рационе было достаточно питательных веществ, а также оградить себя от стресса.

Кроме того, риск преждевременных родов увеличивается при условии наличия половых инфекций или проблем с мочевыводящими путями. Также очень осторожными в этом плане нужно быть будущим мамам, которые ждут сразу двух или трёх малышей, пишет Газета.Ru.

Однако многие факторы риска можно контролировать или уменьшить, что позволит предотвратить преждевременные роды.

Уточнения

Преждевременные роды — роды, наступившие при сроке от 22 до 37 полных недель (154—259 дней беременности, начиная с первого дня последней менструации). Около 70 % неонатальных смертей связаны с преждевременными родами. Выживание плода стало возможно с учётом развития медицины — реанимационной службы. Преждевременные роды различаются на угрожающие, начинающиеся и начавшиеся. Последние являются необратимым процессом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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