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Диетолог рассказала об опасностях, которые может повлечь за собой применение Оземпика

Диетолог Королева: Оземпик нельзя применять при проблемах с ЖКТ и ретинопатии
3:04
Здоровье

Препараты на основе семаглутида, например, Оземпик, имеют ряд противопоказаний, о которых напоминает врач-диетолог Маргарита Королева.

Диетолог Королева: Оземпик нельзя применять при проблемах с ЖКТ и ретинопатии
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Врач сообщила, что если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью или поджелудочной железой, применение препарата может усугубить эти проблемы и потребовать дополнительного лечения. Если у вас или ваших родственников был медуллярный рак щитовидной железы, применение препарата может вызвать проблемы с функционированием щитовидной железы. Также препарат может замедлить процесс прохождения пищи через желудочно-кишечный тракт, что может привести к запорам и вздутию живота. Врач должен проинформировать вас об этом, подчеркнула эксперт.

Учитывая возможные риски, применять Оземпик и аналогичные препараты следует только по назначению и под контролем врача, подчёркивает Королева. Она также отмечает, что исследования этих препаратов проводились на людях с индексом массы тела выше 27, поэтому людям с нормальным весом использовать Оземпик не рекомендуется, так как это может привести к нежелательным последствиям. Эксперт отмечает, что врач, назначивший семаглутид пациенту с нормальным весом, может понести ответственность, вплоть до уголовной, если возникнут побочные эффекты.

Самолечение препаратом также может иметь негативные последствия, отметила врач.

"Как показывает формирующаяся доказательная база, пациентов, имеющих глубинные изменения на фоне сахарного диабета, связанные с ретинопатией, то есть ухудшением зрения и нарушением микроциркуляции глазного дна, применение Оземпика в течение года и более может привести к слепоте", — сказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Королева подчёркивает, что Оземпик и аналогичные препараты не являются монотерапевтическими средствами и должны использоваться в сочетании с другими препаратами, направленными на улучшение работы сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, инсулярного аппарата поджелудочной железы и артериального давления. Кроме того, несмотря на снижение аппетита, пациентам, принимающим Оземпик, следует следить за своим питанием и не голодать, так как это может привести к дефициту витаминов, минералов и других полезных веществ.

Диетолог сообщила, что после прекращения приёма Оземпика человек начинает быстро набирать вес, возвращая симптомы, которые были до начала использования. Чтобы избежать этого, необходимо полностью изменить своё питание, регулярно заниматься спортом и соблюдать дробное питание, подчеркнула врач.

Таким образом, препараты на основе семаглутида следует использовать только под наблюдением специалиста, который не только выпишет рецепт, но и разработает индивидуальный план питания для поддержания результатов, заключила эксперт.

Уточнения

Семаглутид — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1). Применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.
Препарат входит в перечень ЖНВЛП.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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