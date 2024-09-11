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Врач назвала факторы, которые провоцируют преждевременные роды

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1:58
Здоровье

Преждевременные роды, происходящие до 37-й недели беременности, могут привести к серьёзным последствиям для здоровья матери и ребёнка, предупредила акушер-гинеколог Анастасия Соколова. Специалист назвала несколько факторов, которые могут увеличить риск преждевременных родов, сообщает Газета.Ru.

Врач Соколова: синдром Дауна у плода способен привести к преждевременным родам
Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

Среди генетических факторов, которые могут повысить риск, врач отметила плохую наследственность матери, а также хромосомные аномалии плода, включая синдром Дауна. Кроме того, неправильный образ жизни, в том числе вредные привычки, может спровоцировать преждевременные роды.

"Так, никотин сужает кровеносные сосуды, что может нарушить кровоснабжение плаценты. А алкоголь может повредить плод, повышая риск преждевременных родов. Серьёзную угрозу в этом плане, как ни странно, представляют и наркотики", — предостерегла врач.

Анастасия Соколова также подчеркнула важность правильного питания во время беременности. Дефицит питательных веществ может негативно повлиять на здоровье, поэтому беременным женщинам важно следить за своим рационом. Кроме того, необходимо исключить стрессовые ситуации, которые также могут спровоцировать преждевременные роды. Специалист также отметила, что медицинские факторы могут играть значительную роль в повышении риска преждевременных родов.

К таким факторам относятся различные заболевания матери, такие как инфекции половых путей, гипертония и диабет. Кроме того, беременность двойней или тройней также может повысить риск преждевременных родов.

"Предлежание плаценты — ещё одно опасное состояние. Если плацента расположена низко в матке, это может привести к преждевременным родам. Также бывают случаи преждевременных разрывов плодных оболочек", — подытожила акушер-гинеколог.

Уточнения

Синдро́м Да́уна (трисоми́я по хромосоме 21) — хромосомная болезнь, чаще всего вызванная тем, что хромосомы 21-й пары представлены тремя копиями вместо нормальных двух.

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
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