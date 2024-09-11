Врач рассказал об опасности детской привычки грызть ручки и карандаши

Врач Кузина: привычка грызть ручки может спровоцировать стоматит

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дети, которые имеют привычку грызть письменные принадлежности, могут столкнуться с серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом предупредила стоматолог Екатерина Кузина. Она указала на такие проблемы, как стоматит, дерматит и другие серьёзные заболевания, сообщает Газета.Ru.

Фото: Flickr by CollegeDegrees360, CC BY 2.0

"При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирования слизистой, что приводит к появлению стоматита", — предостерегла специалист.

Екатерина Кузина отметила, что регулярное грызение ручек и карандашей может привести к нарушению прикуса. Также, токсичные компоненты, попадая на слизистую оболочку, способны вызвать аллергические реакции или контактный дерматит.

Стоматолог настоятельно советует родителям не надеяться на то, что эта привычка исчезнет самостоятельно, а активно с ней бороться. Она рекомендует объяснить ребенку про микробы и предложить занятия, которые могли бы отвлечь его, такие как лепка, рисование или сборка конструкторов.

Уточнения

Стомати́т (от др.-греч. στόμα — рот, суффикс др.-греч. -ῖτις — воспаление) — это воспаление полости рта и губ. Может включать покраснение слизистой оболочки полости рта.



Дермати́т (др.-греч. δέρμα, δέρματος — кожа + лат. itis — переходить, превращаться) — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

