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Лучше, чем кофе: эксперт раскрыл полезные свойства чая матчи

Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
1:03
Здоровье

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что чай матча обладает рядом полезных для организма свойств. Об этом он рассказал РИА Новости.

Чай матча помогает нормализовать пищеварение — эксперт
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

По словам эксперта, в напитке содержится клетчатка, а также большое количество витаминов.

"В отличие от кофе, этот чай содержит очень много витаминов и важную для работы желудочно-кишечного тракта клетчатку. Он обеспечивает антиоксидантную защиту и помогает нормализовать пищеварение", — сообщил специалист.

Однако Алексей Кабанов предупредил, что чай матча может быть вредным, если пить его часто.

"Но матча балансирует между пользой и вредом. Начнёте пить его слишком часто — будет больше вреда. Не стоит начинать каждый день с такого концентрированного напитка. Лучше пить не чаще раза или 2-х в неделю", — порекомендовал он. 

Ранее Pravda.Ru писала, что матча снижает уровень сахара в крови и улучшает работу кишечника.

Уточнения

Маття  также матча — японский порошковый зелёный чай. Традиционно используется в классической японской чайной церемонии. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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