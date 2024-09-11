Праздновать победу над раком преждевременно — вакцины нет и пока не предвидится

Биолог Анча Баранова опровергла изобретение вакцины от рака

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Праздновать победу над раком преждевременно — вакцины от него как не было, так и нет. Биолог Анча Баранова прокомментировала победные реляции в СМИ на этот счёт.

Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, CC BY 2.0

Вакцина от рака, про которую вот уже полгода рассказывают журналисты и академики:

не вакцина, а персонализированное лекарственное средство, относящееся к классу иммунотерапии. Оно не предотвращает рак, а помогает организму справиться с уже развившейся опухолью.

эта вакцина сделана на основе мРНК и принципиально не отличается от противокоронавирусных вакцин Pfizer и Moderna. Но из-за некоторых незначительных отличий эти препараты считаются разными в пространстве интеллектуальной собственности.

подобные препараты уже испытываются компанией Moderna против солидных опухолей, типа немелкоклеточного рака лёгкого — но пока не внедрены.

на универсальность действия на всех больных рассчитывать не приходится: более иммуногенные опухоли лечить мРНК-вакциной будет легче, менее иммуногенные — труднее.

Учёная также выразила надежду на "разумные" цены на новый препарат. По её оценке, лечение одного пациента обойдётся в 1,5-2 миллиона рублей в России и 200-400 тысяч долларов в США.

Уточнения

Противора́ковая вакци́на — вакцина, которая либо лечит рак, либо предотвращает заболевание раком. Вакцины, лечащие рак, называются терапевтическими противораковыми вакцинами.

