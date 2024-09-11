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Учёные открыли ещё одну неожиданную опасность кетодиеты

Низкоуглеводные диеты повышают риск диабета на 20%
1:15
Здоровье » Здоровье и профилактика

Диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров для снижения веса на самом деле повышают риск диабета, установили учёные из Университета Монаша в Мельбурне.

Низкоуглеводные диеты повышают риск диабета на 20%
Фото: Центр физической культуры и спорта "УНИКА" is licensed under public domain

О результатах 17-летнего исследования с участием 40 тысяч человек, опубликованных в журнале Diabetes and Metabolic Syndrome, рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своём телеграм-канале.

Казалось бы, всё должно быть наоборот: чем меньше углеводов мы едим, тем крепче здоровье и ниже уровень инсулина в крови. Однако учёные выявили, что кетодиета увеличивает риск развития диабета 2-го типа в позднем возрасте.

По мнению Павловой, диета должна быть сбалансированной. "Идеальное сочетание — 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов", — уточнила она.

Углеводы должны быть минимально обработаны и богаты клетчаткой. Жиры — полезные, например, растительные, из морепродуктов и белого мяса. Красное же мясо — лучший источник белка, но его можно получить также из творога, яиц, сои и т. д.

"Лучше совсем не сидеть на диетах без показаний", — заключила врач.

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета (англ. Ketogenic diet) — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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