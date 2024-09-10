Врач предостерёг об опасности осенних заболеваний

Врач Тимаков: в осенний период вирусы распространяются со скоростью самолёта

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Каждую осень наблюдается всплеск заболеваний, представляющих серьёзную угрозу для здоровья человека. Речь идет о вирусных инфекциях, которые распространяются с высокой скоростью. Об этом сообщил главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Кандидат медицинских наук в интервью РИА "ФедералПресс" подчеркнул, что в осенний период чаще всего активируются риновирусная и аденовирусная инфекции, а также респираторно-синцитиальный вирус. Эти инфекции особенно опасны для детей, так как могут приводить к дыхательной недостаточности. В этом сезоне также наблюдается увеличение случаев коронавирусной инфекции.

"Соответственно, осенью, когда мы выходим с вами в школу, в детские сады, все возвращаются из разных стран, привозят различные вирусы к нам, которые циркулируют там. Поэтому сейчас вирусная инфекция имеет скорость распространения, сравнимую с полётом самолёта", — отметил специалист.

Уточнения

О́страя респирато́рная ви́русная инфе́кция (ОРВИ) (англ. viral respiratory infections) — общий термин для обозначения клинически и морфологически подобных острых воспалительных заболеваний дыхательных путей и лёгких, вызываемых вирусами, тропными к мерцательному эпителию дыхательных путей.



Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

