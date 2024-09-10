Психолог раскрыла важный нюанс для родов в 18 лет

Психолог Наумова: важно, чтобы женщина в 18 лет была готова к родам психологически

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не каждая женщина в 18 лет готова принять на себя роль матери, утверждает детский психолог Наталья Наумова. Она отмечает, что в этом возрасте организм уже физиологически подготовлен к родам, однако важно учитывать и другие значимые аспекты.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg, CC BY-SA 2.0

При рождении ребёнка ключевую роль играют не только физическое, но и психологическое здоровье, подчеркнула эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс". Это условие может быть выполнено, если в семье налажены хорошие отношения, близкие люди оказывают поддержку, и есть возможность использовать помощь со стороны по хозяйству, добавила специалист.

"Физиологически девушка к 18 годам вполне готова к родам, это способствует рождению здорового потомства. Но важен не только физический аспект, но и психологическая готовность быть мамой: заботиться, любить, воспитывать ребёнка", — подчеркнула психолог.

Тем не менее, раннее материнство подходит не всем. Эксперт считает, что молодая мать должна не только родить и заботиться о ребёнке, но и иметь возможность развиваться, строить карьеру и получать образование. Она призвала женщин самостоятельно разобраться, готовы ли они стать матерями в 18 лет.