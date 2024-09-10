Врач раскрыла, чем опасен для здоровья "синдром мегаполиса" и как его одолеть

Врач Пичугина: жителям мегаполисов важно потреблять витамины

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для жителей крупных городов характерен "синдром мегаполиса", при котором люди испытывают проблемы со здоровьем из-за быстрого темпа жизни и ухудшенного качества воздуха. Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рекомендует таким людям увеличивать потребление фруктов и овощей, а также употреблять витамины.

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"Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен "синдром мегаполиса" — феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка — накопление кадмия. Эти тяжёлые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы", — отметила врач.

Для устранения токсинов Инна Пичугина советует включать в рацион витамины, микроэлементы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и другие биологически активные добавки. Кроме того, специалист акцентирует внимание на важности получения необходимых питательных веществ из сбалансированного и полноценного питания.

Вместе с тем, по словам эксперта, не следует переусердствовать с количеством фруктов, так как в них содержится сахар, который в больших количествах может способствовать возникновению ожирения. Также в рационе не рекомендуется много продуктов животного происхождения: сала, колбасы, жирных сортов мяса и молочных изделий, а также разнообразных масел.

Пичугина советует чаще употреблять овощи, злаковые крупы, хлеб из цельных злаков и кисломолочные продукты, богатые инулином и пектином. Для улучшения самочувствия специалист рекомендует дополнить рацион пряными травами, зеленью, листовыми овощами. Куркума, корица, шафран, розмарин и тимьян помогут расслабиться после тяжёлых городских будней, как отметила эксперт. Также врач посоветовала пить чай с добавлением валерианы, пиона, полыни, пустырника для тонизации нервной системы.

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