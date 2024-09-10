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Врач раскрыла, чем опасен для здоровья "синдром мегаполиса" и как его одолеть

Врач Пичугина: жителям мегаполисов важно потреблять витамины
2:17
Здоровье

Для жителей крупных городов характерен "синдром мегаполиса", при котором люди испытывают проблемы со здоровьем из-за быстрого темпа жизни и ухудшенного качества воздуха. Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рекомендует таким людям увеличивать потребление фруктов и овощей, а также употреблять витамины.

Врач Пичугина: жителям мегаполисов важно потреблять витамины
Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Нутриентами называют питательные и биологически активные вещества, содержащиеся в пище. Для жителей городов характерен "синдром мегаполиса" — феномен их дефицита и одновременного накопления в организме вредных для здоровья веществ. Например, при низком уровне кальция повышается усвоение свинца, при нехватке цинка — накопление кадмия. Эти тяжёлые металлы токсичны для человека, повреждают органы и системы", — отметила врач.

Для устранения токсинов Инна Пичугина советует включать в рацион витамины, микроэлементы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и другие биологически активные добавки. Кроме того, специалист акцентирует внимание на важности получения необходимых питательных веществ из сбалансированного и полноценного питания.

Вместе с тем, по словам эксперта, не следует переусердствовать с количеством фруктов, так как в них содержится сахар, который в больших количествах может способствовать возникновению ожирения. Также в рационе не рекомендуется много продуктов животного происхождения: сала, колбасы, жирных сортов мяса и молочных изделий, а также разнообразных масел.

Пичугина советует чаще употреблять овощи, злаковые крупы, хлеб из цельных злаков и кисломолочные продукты, богатые инулином и пектином. Для улучшения самочувствия специалист рекомендует дополнить рацион пряными травами, зеленью, листовыми овощами. Куркума, корица, шафран, розмарин и тимьян помогут расслабиться после тяжёлых городских будней, как отметила эксперт. Также врач посоветовала пить чай с добавлением валерианы, пиона, полыни, пустырника для тонизации нервной системы.

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных средств для медицинского применения, включая вопросы организации профилактики заболеваний, в том числе инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы), фармацевтической деятельности, включая обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для медицинского применения, обращения медицинских изделий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за исключением разработки и утверждения государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов), медико-биологической оценки воздействия на организм человека особо опасных факторов физической и химической природы, курортного дела, функции по выработке и реализации государственной политики в сфере медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд России, медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, включая оказание медицинской помощи, внедрение современных медицинских технологий, новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, организацию среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования и предоставление услуг в области курортного дела.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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