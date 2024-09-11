Нутрициолог объяснила, почему витамин С так важен для женского здоровья и красоты

Нутрициолог Марина Мальцова обратила внимание на значимость витамина C для женского здоровья, так как он воздействует на уровень эстрогена и прогестерона. Аскорбиновая кислота обладает мощными антиоксидантными свойствами и имеет большое значение для красоты и сияния кожи, поэтому её часто включают в состав косметических средств.
Марина Мальцова подчеркнула, что витамин C способствует нормальному функционированию соединительной и костной ткани, обладает сильными антиоксидантными свойствами и играет ключевую роль в синтезе коллагена.
"Аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной ткани, обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами и играет важную роль в выработке коллагена", — отметила нутрициолог в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Помимо этого, аскорбиновая кислота улучшает работу сердца, усвоение железа в кишечнике и поддерживает иммунную систему. Однако избыток этого витамина может привести к началу менструального цикла.
Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») — органическое соединение с формулой C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.
Биологически активен (способен участвовать в биохимических процессах) только один из изомеров — L-аскорбиновая кислота, называемая также витамином C (читается как витамин Ц, поскольку С в данном контексте латинская буква). Витамин С в природе содержится во многих фруктах и овощах.
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